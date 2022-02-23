المضف: «وسائل التواصل» لا تعكس قضايا المرأة

وطن النهار

قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والمجلس البلدي سابقاً أشواق المضف إن رسالة وقضايا المرأة في الكويت لا تؤثر ولا تصل عبر وسائل وأدوات التواصل الاجتماعي، لأن الكثيرات يسئن استخدامها من دون قصد وليس عمداً، مشيرة الى أن وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحالي تعد قوة لا يستهان بها في خلق وتشكيل الرأي العام وأيضاً التسويق لانتشارها ولانها متاحة للجميع مجاناً.

وأضافت في تصريح صحافي عقب الانتهاء من تقديمها ورشة عمل في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان « الإعلام الرقمي في دعم قضايا المرأة» أول من أمس يوجد مجموعة من العوامل والآليات والخطط التي يسهم وضعها بصورة سليمة ومدروسة في تفعيل الرسائل المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمان وصولها الى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وتحقيقها للأثر المطلوب، وهي أولاً تحديد الرسالة بدقة والتركيز على وضوحها والفئة المستهدفة منها، وتحديد الوقت واليوم والقناة التي يتم نشرها من خلالها، ثانياً طرق قياس أداء الرسالة المرسلة ومستوى تأثيرها وفقاً للنظرية العلمية الخاصة بذلك والتي تؤكد أن كل مايقاس يدار، مشيرة الى ان عدد المتابعين ليس هو المعيار الحقيقي لنجاح وصول الرسالة وانما درجة التفاعل والمشاركة عليها من قبل المتابعين حتى وان كان عددهم قليلاً، وثالثاً طرق التعامل مع المتابعين وسبل كسب ولائهم باعتبارهم قوة التأثير لاي حساب على التواصل الاجتماعي، وأخيراً ربط تفعيل الرسائل المرسلة عبر السوشيال ميديا بتحديد الأهداف بأدق التفاصيل، موضحة انه كلما زادت دقة التفاصيل التي يتضمنها الهدف أصبح واقعاً، والعكس صحيح فالهدف من دون خطة وتفاصيل دقيقة حلم، مؤكدة على ضرورة عدم الخلط بين الهدف والروتين الشخصي.

واختتمت بالاشارة الى العنصر المحرك لكل الآليات التي قدمتها في الورشة الا وهو الطاقة لدى من يرسل الرسالة وضرورة أن تكون في أعلى مستوياتها لتدفعه للعمل والابتكار.

