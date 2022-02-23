كمال: تشجيع الشباب على ممارسة هواياتهم

وطن النهار

أكد المؤسس والمنسق العام لفريق (اكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين) المشارك في المعرض الباحث محمد كمال ان الفريق يعد هو الاول من نوعه في العالم والشرق الاوسط من حيث تكوين فريق تراثي تطوعي حيث يبلغ عدد اعضاءه الكلي 160 عضواً كويتياً وأعمارهم تبدأ من 12 سنة حتى 80 سنة وتم تأسيسه في 7 مارس 2016.

واضاف كمال في تصريح صحافي خلال مشاركة الفريق في المعرض الذي اقيم صباح امس بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتزامن مع الإحتفالات الوطنية في الأعياد الوطنية الـ61 وعيد التحرير الـ 31 تحت رعاية وزير الاسكان مبارك العرو ان الفريق قدم عروضاً للحرف اليدوية التي تجسد المهن والادوات التراثية الكويتية إلى إبراز التراث الكويتي والحرف الاصيلة التي امتهنها الكويتيون في الماضي والمحافظة على تراث الأباء والاجداد.

وشدد كمال على ان هذه المعارض والمشاركات تهدف الى تشجيع الشباب على ممارسة هواياتهم الحرفية وتحفيز الموهوبين ورعايتهم وتعليمهم حب التراث واطلاعهم على الحرف التي مارسها الاجداد قديما وكيفية المحافظة عليها، مشيرا الى أن الاعضاء المتواجدين اليوم بالمعرض من أعضاء فريق اكسبو منهم أصحاب المتاحف الخاصة، والحرفيين والنحاتين والخطاطين والرسامين وفن التشكيل على المعادن، واصحاب المجسمات التراثية واعادة تدوير وتصنيع السفن القديمة، وغيرها من المهن اصحاب المسابيح وصناعة السيوف والخناجر والخراز وصناعة البشوت.. وغيرها من المهن الدارجة في الماضي.

واوضح ان الفريق شارك بـ 180 معرضاً داخل وخارج الكويت من أهمها اكسبوا دبي وكتارا في قطر الى جانب معارض أخرى في الصين والبرازيل واوزبكستان وغيرها من الدول خاصه وانه مرخص من قبل وزارة الشئون الإجتماعية.

من جهته اكد مدير ادارة العلاقات العامه بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف احمد الشطي اهمية اقامة هذا المعرض بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تزامنا مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية لاستيضاح مهن الاباء والاجداد للاجيال القادمة وقد لاقى المعرض اقبالا من موظفي المؤسسة.

واضاف الشطي انه ومن خلال هذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت لاسيما عيدي الاستقلال والتحرير متضرعين الى الباري عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. وقال الشطي: ان المعرض احتوى على فعاليات مميزه ذات قيمة كبيره للشباب الكويتي المبدع والخلاق والذي يسعى دائما للاستزادة والتعلم واكتساب الخبرات الى جانب سعيه الدائم لتحقيق هذا الطموح على ارض الواقع فنجده حريصا دائما على المشاركة في كل الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والتراثية سواء المحلية أو الخارجية والتي تصب في مصلحة الاجيال القادمة وتعتبر رافداً مهماً لهم حتى يرتقوا إلى المستوى الجيد الذي يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

