«بيت العثمان» يستقبل زواره

وطن النهار

أعلن متحف بيت العثمان أمس الثلاثاء معاودته استقبال الزوار خلال فترة الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية بعد غياب عامين عن المشاركة في الاحتفالات تطبيقا للاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا من غلق لكل المنشآت التراثية.

وقال رئيس الموروث الكويتي ورئيس مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي بالمتحف أنور الرفاعي لـ (كونا) إنه مع انطلاق موسم الربيع قام المتحف بإنشاء قرية (نقرة العثمان) التي تتضمن (الفريج القديم) وجانب من السوق القديم بشكله المعماري والتراثي لكي تكتمل الصورة أمام الزائر وليضم بين جوانبه الأشكال المختلفة للتراث الكويتي من ثقافة وفنون ومبان معمارية توثق تطور العمارة في دولة الكويت إلى جانب الأنشطة الترفيهية والألعاب الشعبية للأطفال.

وأشار الرفاعي إلى افتتاح جناح وزارة المواصلات الذي يوثق مراحل تطور الوزارة وما كانت عليه حركة البريد في الماضي وهو من الأقسام الجديدة التي تمت إضافتها للمتحف بمناسبة الأعياد الوطنية وإعادة استقبال الزوار.

وذكر أن المتحف سينظم مجموعة من الأنشطة التراثية التي تدخل البهجة والسرور على الزائرين وخصوصا الأطفال على أنغام الأغاني الوطنية منها كثير من المسابقات خلال فترة الاحتفالات من 24 وحتى 28 فبراير الحالي كما سيتم تنظيم معرض للمشاريع الصغيرة لتقديم المنتجات المتنوعة.

وأوضح أن المتحف أعد كثيراً من الفقرات خلال الفترة المسائية منها (زفة العروس) و(القفال) والأنشطة الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي سيقيمها خلال احتفالات العيد الوطني.

ولفت إلى أن مركز عبدالله عبداللطيف العثمان يعد أحد أجنحة مركز العمل التطوعي التي تقوم بالخدمة المجتمعية من خلال الحفاظ على الموروثات الثقافية والإنسانية والحضارية لدولة الكويت لما يضم بين جنباته من مقتينات كويتية أصيلة تعبر عن ماضي البلاد وتجسد الحياة فيها قديما.

وذكر ان متحف بيت العثمان يعد أحد الصروح التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني والثقافي لدولة الكويت بما يضمه من مقتينات كويتية أصيلة تجسد مراحل تطور مؤسسات دولة الكويت في شتى المجالات مشيرا الى ان المتحف يفتح أبوابه للزائرين يوميا على فترتين من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 1 ظهرا ومن الساعة الـ 4 مساء وحتى الـ 9 مساء.

