إيقاف العمل بـ «كويت مسافر» و«بالسلامة» و«منى»

وطن النهار

يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف العمل بالمنصات المتعلقة بجائحة كورونا للقادمين والمغادرين من وإلى الكويت وتطبيق التعاميم الجديدة التي تتسم بالتسهيل والتخفيف من قيود وإجراءات السفر، خصوصا بعد «إلغاء منع غير المطعمين» من السفر. وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما إلى شركات الطيران في مطار الكويت الدولي بإيقاف العمل في منصة «كويت مسافر» ومنصة «بالسلامة للعمالة المنزلية» ونظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات «PCR»، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء.