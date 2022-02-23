«الهلال الأحمر» أطلقت «أغيثوا أفغانستان»

وطن النهار

اعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الثلاثاء انطلاق حملة جمع التبرعات لمصلحة الشعب الأفغاني في مجمع الأفنيوز تحت شعار (أغيثوا افغانستان) نظرا لأوضاعه المأساوية. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح صحافي على هامش انطلاق الحملة التي ستستمر أسبوعا حرص دولة الكويت على تحسين أوضاع النازحين من الشعب الأفغاني بالتعاون مع المنظمات الانسانية. ولفت الساير إلى سنوات الأزمات الانسانية التي طال أمدها وتأثير جائحة كورونا وتشابكها مع تأثيرات تغير المناخ والاضطرابات السياسية الحالية بأفغانستان مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم موضحا أن هناك الملايين من الأرواح عرضة للمخاطر وملايين الأطفال يموتون جوعا. وأوضح أن هناك نحو 22 مليون شخص في أفغانستان يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد إضافة إلى تفشي البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تخرج عن نطاق السيطرة.