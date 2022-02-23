رئيس التحرير استقبل سفيري إيران وكندا

وطن النهار

استقبل رئيس التحرير عماد جواد بوخمسين وبحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين أمس سفير الجمهورية الايرانية لدى البلاد د. محمد إيراني.

وأكد السفير الايراني على عمق العلاقات الكويتية- الايرانية، مشيرا الى أن بلاده لديها علاقات تاريخية مع الكويت حكومة وشعبا. وأوضح ان الاجتماع الاخير الذي ضم سفراء دول جوار إيران تناولت العلاقات مع الكويت ووجود رغبة كبيرة لدى القيادة الايرانية الجديدة لتطوير هذه العلاقات الراسخة.

واوضح ان زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي إلى الدوحة هي بداية لزيارات متتالية لدول الخليج واصفا الزيارة بالمتميزة.

وهنأ السفير الايراني القيادة الكويتية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية متمنيا للكويت المزيد من الاستقرار والتطور.

كما استقبل رئيس التحرير في وقت لاحق السفيرة الكندية لدى البلاد عليا موني التي ثمنت عمق العلاقات بين بلدها والكويت.

