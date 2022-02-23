السفارة الكندية: الكويت شريك رئيس لنا دفاعياً وأمنياً

وطن النهار

اصدرت سفارة كندا لدى البلاد بيانا مشتركا باسم سفير كندا في الكويت عليا مواني – والعميد تيم آرسينولت، قائد قوة المهام المشتركة «إيمباكت» وقوة المهام المركزية - المعسكر الكندي، الكويت بمناسبة التهنئة باعياد الكويت الوطنية جاء فيه. حيث تحتفل الكويت بعيد الاستقلال الحادي والثلاثين، ننتهز هذه المناسبة للاعتراف بالكويت كواحدة من شركاء كندا الأكثر أهمية في مجالي الدفاع والأمن في الشرق الأوسط. اذ تمتعت كندا والكويت بعلاقات ثنائية قوية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1965، والتي تعززت بدور كندا في تحرير الكويت من براثن الاحتلال خلال حرب الخليج الأولى 1990- 1991.

وأضاف البيان: بعد مرور ثلاثة عقود، ظلت تلك الشراكة قوية. توفر الكويت دعما محوريا لعمليات الأمن والاستقرار التي تقوم بها كندا في الشرق الأوسط وذلك عن طريق استضافة مقر قيادة قوات المهام ومركز دعم العمليات بالمعسكر الكندي، بقاعدة علي السالم الجوية. منذ عام 2011، والكويت كانت القاعدة لعدة مئات من أفراد الخدمة الكنديين الذين يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب والاستقرار متعددة الجنسيات، ويتضمن ذلك التحالف الدولي ضد داعش وأنشطة بناء القدرة مع الشركاء في المنطقة. كما تعمل كندا والكويت معا كأعضاء في القوات البحرية المدمجة (سي إم إف) وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات من شأنها تعزيز الأمن،الاستقرار والتقدم في المنطقة.

ولفت البيان الى ان قوة الشراكة بين البلدين تجسدت حديثا من خلال جهود الإجلاء من أفغانستان (..) ففي أغسطس 2021، سهلت الكويت العمليات التي قامت بها كندا لإجلاء 3700 أفغاني وكندي من كابول إلى كندا عن طريق قاعدة علي السالم الجوية.

وقال البيان المشترك: لقد كان ذلك منذ أكثر من 30 عاماً، وتحديدا في 24 أغسطس 1990، عندما أرسلت كندا قوة مهام بحرية إلى الخليج. وبعد شهر واحد، في 14 سبتمبر 1990، أرسلت كندا طائرة سي إف- 18 هورنيت المقاتلة. ثم نمت تلك القوة لتصبح جناحاً يتكون من 24 طائرة عرفت باسم «قطط الصحراء» وذلك بين تاريخ 10 أغسطس 1990 و16 أبريل 1991، حيث شارك ما يقارب 4500 فرد خدمة كندي في تحرير الكويت.

ولفت البيان المشترك الى ان الكويت اعترفت رسميا بمساهمات القوات المسلحة الكندية والمحاربين الذين شاركوا في تحرير البلاد وكرمتهم بميداليات اعترافا منها بخدماتهم.

واضاف: لقد سجل تحرير الكويت وبشكل ملحوظ مشاركة النساء لأول مرة في القوات المسلحة الكندية في منطقة حرب وفي أدوار قتالية، ما يعكس التزام كندا بتعزيز المساواة بين الجنسين في كل النواحي المجتمعية.

وأشار البيان الى انه مع استمرار كندا والكويت في العمل سويا لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، نشيد بكل الرجال والنساء الذين لعبوا دورا في تحرير الكويت، كما نتطلع إلى شراكة كندية-كويتية قوية ومستمرة.

وبهذه المناسبة قدمت مواني وآرسينولت أخلص التهاني إلى الكويت بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

