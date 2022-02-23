تدشين طابع توقيع ترتيب التعاون الأوروبي - الكويتي

وطن النهار

استضاف سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودور في منزله تدشين طابع بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية الكويتية. وحضر المناسبة اعضاء من جمعية الطوابع والعملات الكويتية محمد عبد الهادي جمال ود. عادل حسين العبد الرزاق بالإضافة إلى السفيرة الفرنسية في الكويت كلير لوفليشر علما أن فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال المناسبة شكر سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودور جمعية الطوابع والعملات الكويتية على مساهمتها القيمة في تصميم وانتاج الطابع كما شكر وزارة الدولة لشؤون الخدمات على إصدارها للطابع مشيراً إلى أن الطابع يتألف من معالم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة. وذكر تودور أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع ترتيب التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يعتبر ترتيب التعاون حجر الأساس في علاقات الاتحاد الأوروبي والكويت والذي مهّد الطريق لكلا الطرفين من أجل تعزيز الحوار والدخول في مناقشات مفصلة في العديد من المجالات ومن بينها التجارة والاستثمار والاقتصاد وحقوق الانسان والأمن والتعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية.

واختتم تودور كلمته بتمنياته لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير. ومن جانبه أشار د. عادل العبد الرزاق عضو مجلس إدارة جمعية الطوابع والعملات إلى تصميم وانتاج الطابع حيث قدم الشكر للفنان الكويتي جابر الهندال من جمعية الطوابع والعملات على عمله المميز في تصميم الطابع وفي ختام المناسبة قدّم د. عادل لسفير الاتحاد الأوروبي والسفيرة الفرنسية نسخة تذكارية من الطابع.