الأمير والسيسي استعرضا القضايا الإقليمية والدولية

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتنميتها بين الكويت وجمهورية مصر العربية على كل الأصعدة كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات سادها جو ودي عكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية كما تناولت استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وصل إلى البلاد ظهر امس والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد التقى خلالها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس المصري من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار. ويرافق الرئيس السيسي وفد رسمي يضم كلا من: وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية. وغادر البلاد عصر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.