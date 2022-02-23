الخالد: الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وطن النهار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عصر امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.

حضر المقابلة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأنّ الرئيس السيسي تقدم بالشكر إلى الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد.

وأضاف، أنّ الرئيس السيسي أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع الكويت، في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ترحيب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الكويت، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة «المصرية- الكويتية»، حيث جرى التوافق على أن تركز أعمال اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

