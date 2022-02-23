سمو الأمير: لن ننسى المواقف المصرية الله يديم المحبة بين البلدين والشعبين

الأولى

ثمَّن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مواقف مصر وشعبها تجاه الكويت واصفا إياها بالبطولية.

وأكد سمو أمير البلاد خلال استقباله رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة أمس بمناسبة زيارته للبلاد، أن الكويت والكويتيين لن ينسوا المواقف المصرية تجاههم وتجاه بلدهم الكويت مشددا ان اندماج الدماء الكويتية – المصرية خير شاهد على قوة علاقة البلدين والشعبين.

وقال سموه: الله يديم هذه المحبة بين البلدين والشعبين وتبقى دائما في القلوب، وأنت يا فخامة الرئيس قدوة للآخرين، آراؤكم السديدة محل تقدير ونقتدي بآرائك وملاحظاتك وما نستغني عن بعض النصائح التي تهم البلدين ونحن نثمن حرصكم على مصلحة البلدين وهذا الأمر منذ قديم الزمن.. فأهلا وسهلا بك في بلدك الكويت وبين أهلك.



وكان صاحب السمو أمير البلاد استقبل بدار يمامة ظهر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتنميتها بين الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. وعن الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.



وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات سادها جو ودي عكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت وجمهورية مصر العربية كما تناولت استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وصل إلى البلاد ظهر امس والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد استغرقت يوما واحدا. وغادر البلاد عصر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له.

وكان على رأس مستقبليه ومودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي شكر أخيه سمو أمير الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وجميع الدول الخليجية في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقال بيان الرئاسة المصرية: كما ثمن الرئيس السيسي مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.



وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية - الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصةً في ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية-الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وأشار البيان الى أنه تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها بالعيش في سلام واستقرار.

ونقل البيان ان الرئيس السيسي استقبل عصر امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.



وقال البيان: إن الرئيس السيسي تقدم بالشكر إلى الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد.

وأضاف: إن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت، في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ترحيب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الكويت، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية، حيث جرى التوافق على أن تركز أعمال اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.