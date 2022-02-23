صحف ومواقع مصرية تتفاعل مع افتتاحية «النهار»

الأولى

في إطار تغطيتها الشاملة لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي قام بها إلى الكويت أمس نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. س. أ) وصحف مصرية ورقية وإلكترونية منها الأهرام واليوم السابع وروز اليوسف ودار الهلال والأسبوع والدستور والشروق، ومواقع اخبارية أخرى عدة افتتاحية النهار التي رحب فيها رئيس التحرير عماد بوخمسين بالرئيس السيسي، وأشاد خلالها بجهوده الحثيثة من أجل التنمية والبناء، وتحقيق النهضة في مختلف المجالات.



وأوردت الوكالات والصحف قول بوخمسين: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي راح منذ توليه مقاليد القيادة يبعث في نفوس المصريين الأمل، ويدعوهم إلى الجد والعمل، والى طرح الفوضى والكسل إيماناً منه بأن الشعوب هي صانعة المستقبل، وبان الإرادة الحرة، والعزيمة القوية تصنعان المستحيل.

وركزت على قول رئيس التحرير: إن التاريخ سوف يسجل لقادة الكويت وللرئيس السيسي أنهم أصبحوا أيقونات للنجاح في زمن وجيز، كما أضحوا مُثلاً للهدوء والوقار والثبات وعدم الاندفاع عند اتخاذ أي قرار من القرارات، لا تردداً ولا تهيباً، وإنما ضمانا للوصول إلى أفضل الخيارات التي تزيل المتاعب والمصاعب والعقبات والعراقيل ثم تحقق النجاح تلو النجاح، والإنجاز عقب الإنجاز.



وأبرزت كذلك ما عبر عنه بوخمسين وما أشار إليه من امتزاج الدماء المصرية والكويتية، إذ قال: لقد امتزجت دماء الشعبين الشقيقين على ثرى سيناء في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973 فروت الأرض، وانتزعت النصر ورفعت الراية، وأنبتت نصراً مؤزراً أعاد للأمة هيبتها ومكانتها.

ومضت الوكالات والصحف تنقل عن رئيس التحرير قوله: لقد شاركت القوات المصرية بفاعلية كاملة في حرب تحرير الكويت في العام 1991، وكان لها النصيب الأوفى في دحر المحتل، وتطهير الكويت من دنس الغزاة المحتلين.