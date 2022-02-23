الجابر: الديموقراطية للبناء وليست للهدم

الأولى

أكد وزير الدفاع السابق الشيخ حمد الجابر أن الديموقراطية للبناء وليست للهدم، وإذا ما فادتنا ما منها فائدة.

وقال في تصريح له عقب لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس: إن تقديم استجواب لوزير بجلسة القسم يعتبر عبثاً لا يمكنه الاستمرار في عمله بسببه.

واضاف: للأسف وصلنا إلى مرحلة في مجلس الأمة، أن يتم التشكيك في النوايا منذ البداية مثلما حصل أن يقدم استجواب يوم أداء القسم.



وزاد: أنا اشلون أقدر أكمل، مو معقولة ما وصلنا لهذه الدرجة لا دستوريا، ولا حتى منطقياً، استجواب يقدم يوم القسم، وأحاسب على سنوات سابقة بوزراء سابقين، فأنا ما أقدر أكمل بهذه الطريقة.

وقال: أحاول أن أخدم الكويت، إذا ما قدرت داخل المجلس والحكومة أخدمها خارج المجلس، وخدمتها داخل المجلس بهذا الأسلوب صعب، وأكرر شكري الكبير لاخواني الذين وقفوا أمام هذا العبث الذي حدث.



واختتم حديثه بالقول: الكويت ديرة عز وخير، ومرت علينا أزمات كثيرة منذ نشأة الكويت منذ 400 سنة، وشيوخنا اللي طافوا منذ عام 1900 ومن جاءوا منذ مئات السنوات، والكويت هي الباقية وهي بخير وخلكم متفائلين، وإذا تفاءلتم نقدر نبني.

من جانب آخر قال النائب عبيد الوسمي ان ‏تنفيذ متطلبات الحوار بالتعاون لحل القضايا الخلافية والتعامل مع الأساسية منها مثل الإسكان والتعليم والتوظيف والقروض وفق برنامج واضح ومحدد، والتحقيق بجميع شبهات الفساد وتمكين الدولة من استعادة حقوقها من اي جهة كانت، هو السبب الوحيد لمراقبة وانتظار هذه الحكومة لتنفيذ التزاماتها.