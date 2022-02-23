حمود المبارك وكيلاً مساعداً في «الداخلية»

الأولى

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بنقل الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، من هيئة الرياضة إلى وزارة الداخلية بذات الدرجة، ويجدد تعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 15/1/2022.



كما أصدر سمو ولي العهد مرسوما بتجديد تعيين مشعل شملان عبدالعزيز الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2/12/2019.

كما صدر مرسوم بتعيين د. سلمان الخليفة الصباح رئيسا لجهاز المسؤولية الطبية بدرجة وكيل لمدة 4 سنوات وتعيين د. ليلى العنزي نائبا لرئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات أيضا.