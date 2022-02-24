شباب الكويت يقفزون بأكبر علم «فئة السقوط الحر»

الخميس Al wanees

بمناسبة الذكرى 61 لليوم الوطني، والذكرى 31 ليوم التحرير، قامت شركة عبد المحسن عبد العزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت بتقديم دعمها ورعايتها لفريق من الهواة الكويتيين في رياضة القفز المظلي الحر، حيث قاموا بحمل أكبر علم للكويت أثناء القفز في الهواء والهبوط نحو الأرض. وبلغ طول العلم المحمول في هذا الاستعراض الكبير 17 متراً وعرض 4.9 أمتار، بينما بلغ الارتفاع الذي قفز منه فريق الاستعراض 13,000 قدم ليكون هذا رقماً قياسياً جديداً على المستوى المحلي لأول وأكبر علم وطني يتم حمله في استعراض السقوط الحر في الهواء.

وقال ناصر أحد المشاركين في نجاح هذا الحدث، «اتخذنا استعداداتنا على مدى أكثر من 10 أيام، وأجرينا تجارب عدة حتى نجحنا، أحببنا تقديمها خلال مناسبة الأعياد الوطنية مردفا في كلمة للكويت وأهلها وعبر عن امنياته بأن ينال هذا العمل اعجابهم».

ومن جهته قال المشترك الثاني خليفة، وفقنا الله حتى نجحنا أخيراً برفع علم الكويت عالياً من خلال هذا العرض المميز».

وهذه الخطوة التي تعتبر انجازاً مميزاً حققته المواهب الكويتية بالشراكة بين نيسان البابطين في رياضة القفز المظلي حيث جاءت النتائج مدهشة في هذه الأيام الاحتفالية والمهمة في تاريخ الكويت.

وتعكس هذه الرعاية إحساساً بالمسؤولية الاجتماعية من نيسان البابطين لتكون سنداً لمختلف الرياضات والمواهب والطاقات الشبابية الكويتية بحيث تحافظ الشركة على كونها داعماً وراعياً متحمساً وفعالاً للتجارب والتحديات الجديدة والمبدعة التي تعكس روح الوفاء والالتزام تجاه الشباب الكويتي وأجيال المستقبل.

