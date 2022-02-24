الشمري: مشاريع الشباب المستقبلية تستهدف التعليم

الخميس Al wanees

أكد المستشار العلمي لشركة توب أكاديمي د. بدر الشمري أن تطوير التعليم في البلاد أصبح من المشاريع المهمة والتي يجب علينا استثمارها بالشكل السليم، مؤكداً أن المبادرين من الشباب للمشاريع الحالية والتي تتعلق بقطاع التعليم والتدريب تعد واحدة من أهم السبل لتنويع مخرجات التعليم التي تحرص على استهداف متطلبات سوق العمل الرقمي والتكنولوجي.

وأضاف الشمري في تصريح لـ «النهار» أن المشاريع التي نفذها الشباب الكويتي خلال الفترة الماضية ركزت على القطاع الترفيهي والسياحي والغذائي، بينما نرى أن الاستثمار بقطاع التعليم اصبح يمثل ضرورة لمجاميع الشباب لما لهذا القطاع من أهمية قصوى خاصة في ظل التغيرات والتطورات العالمية بالتعليم عن بعد والتعليم التقني والتكنولوجي مما يجعلنا أكثر توجها نحو هذا القطاع.

وقال الشمري إننا اليوم نقف على أعتاب الذكاء الإصطناعي والبنوك الرقمية والتعاملات المالية وغيرها مما يتطلب ضرورة انشاء جامعات وكليات ومعاهد للتعليم بهذه المجالات التي تمثل مستقبل العالم مؤكداً أن الشراكة الدولية مع الحكومات والمؤسسات الرسمية والمعتمدة دوليا وعربيا ستكون الوجهة للاستثمار مؤكداً أن هذا النوع من الاستثمار يتطلب مجاميع من المساهمين وتكوين فرق للاستثمار ولاسيما بالكويت والدول العربية والخليجية ليتم تعزيز فكرة السوق العربية المشتركة.

شراكة مستقبلية

والمح إلى أن «توب أكاديمي» تستهدف الشراكة بين الكويت ومصر في قطاع التعليم الجامعي لكونها واحدة من كبرى الدول في المنطقة وذلك بانشاء جامعة تضم الكليات التي تهدف إلى مواكبة المتغيرات في التعليم من أجل دعم طلاب الكويت للدراسة في جامعات كويتية مصرية مشتركة تلبي طموح ابناء الكويت.

وذكر أن هناك مبادرات تمت بين جهات معنية في جمهورية مصر العربية الشقيقية وتعمل الشركة حاليا على تأسيس فرع لها بمصر لتأسيس جامعة مشتركة تخدم سوق العمل بتوفير كليات متخصصة ذات اعتمادات تخص جامعات دولية كبرى، مؤكدا أن توفير هذه الخدمات يقلص التكاليف على الأسر والمجتمعات التي ترغب في التعليم بالخارج في جامعات كبرى معتمدة. وأشار الى ان الهدف من تلك المشروعات والتوجهات المستقبلية هو توفير الجامعة بين أيدي ابنائنا بالمنطقة مبيناً أن هذه الاستثمارات تتجاوز ال 300 مليون دينار مما يتطلب دخول عدد كبير من صغار وكبار المساهمين لتدشين جامعة كويتية مصرية عالمية حيث يقوم حاليا مدير الشركة باستكمال اجراءات هذا الاستثمار في القاهرة ونأمل أن تنطلق هذه المبادرة على نطاق واسع.

الذكاء الاصطناعي

وافاد الشمري أنه على الرغم من تفاوت تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات المختلفة، إلا أنه من المهم أن تُعد الجامعات طلابها لأية تغييرات قد تحدث في سوق العمل. فمن الواضح أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على قطاع التعليم، وبما يمكنه من تحقيق استجابات مستنيرة ومناسبة.

وفي هذا الصدد، افاد د. الشمري أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إنتاج حلول تعليمية جديدة تخضع الآن للاختبار في سياقات مختلفة، الأمر الذي شجع مجلة SpringerOpen على دعوة المهتمين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم أوراق بحثية، تهدف إلى دراسة التأثير المحتمل والفعلي للذكاء الاصطناعي (AI) في بيئة التعليم العالي.

وشدد على ان الأمر الذي يدعو للمفاجأة أن عدد الأوراق البحثية المستوفية للمعايير البحثية كان 23 مقالة، فقط!!!. لافتا الى ان هذا الرقم الصغير في حد ذاته كان أمراً مفاجئًا، نظرًا للصورة الإعلامية التي تُظهر اهتمام التعليم العالي بتبني إمكانيات الذكاء الاصطناعي. والأكثر مفاجأة أنه، وبعد المراجعة، تم اعتبار أربع فقط من المقالات الـ 23 مناسبة للنشر، بناءً على جودتها الأكاديمية، وقد اخترنا في هذا المقال، بعضاً مما ورد في هذه المقالات كأرضية للبناء عليها.

مستقبل التعليم

وتابع د. الشمري أن هناك فجوة بين الذكاء الاصطناعي حيث يرتبط بمستقبل التعليم العالي ارتباطًا وثيقًا وبالتطورات التقنية الجديدة والذكاء التعاوني بين البشر والآلات، مشيراً إلى أنه وفي هذا السياق يفتح الذكاء الاصطناعي أمام التعليم العالي إمكانيات وتحديات جديدة على مستوى التعليم والتعلُم. وذكر الشمري أنه يتم التعامل مع المقترحات الخاصة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على مستويين:

الأول المستوى الاستراتيجي أو المؤسسي؛ وهنا يتم التركيز على تحليلات التعلم، فمن الناحية التكنولوجية، تتعامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع البيانات الضخمة والإحصاءات والتعلم الآلي من أجل معالجة مشاكل اختيار الطلاب، والانقطاع عن الدراسة واتجاهات السلوك الجماعي وتقوم هذه التطبيقات بتحليل البيانات وسيلة للتنبؤ وإعادة توجيه الاستراتيجيات لما هو في صالح مستقبل الطلاب.

ولفت إلى أن هناك كثيراً من الأوراق البحثية في هذا المجال، ومن المحتمل أن تزداد أهمية هذا المجال في مؤسسات التعليم العالي في العقود القادمة، في حال تم اتخاذ إجراءات مدروسة من شأنها تحسين عملية جمع البيانات، وتطبيق سياسات تحقق الاستخدام الأمثل لهذه البيانات

وأوضح أن تناغم التعليم الرقمي مع مناهج التعليم التقليدي ضرورة تتغير مما يتطلب اعادة النظر في كثير من طرق التعلم على جميع المستويات وهو الأمر الذي يضع جميع بلدان المنطقة تحت مسؤولية دعم الاستثمار بالتعليم الجامعي المتطور وان تقدم لهذه النوعية من المبادرات أوجه الدعم كافة.

