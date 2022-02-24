فالييفا.. الفراشة الحزينة

الخميس Al wanees

جذبت متزلجة الجليد الروسية الشابة كاميلا فالييفا الانظار خلال مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوية التي اختتمت الأحد الماضي بعد إيقافها بسبب ثبوت تناولها عقاراً منشطاً ثم عودتها إلى المشاركة من جديد بحكم من محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

وسلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على قصة فالييفا التي وضعت تحت ضغط الآلة الإعلامية الرهيبة برغم حداثة سنها (15 عاما) وهو ما أدى إلى اخفاقها بعد عودتها إلى المنافسات على الرغم من البداية المميزة التي حققتها. وتألقت فالييفا التي بدت مثل الفراشة في تحليقها وحركاتها في الأدوار الأولى في منافسات التزلج الفني على الجليد، قبل أن تتأثر بالضغط الاعلامي والتهديد بعدم تتويجها في حال حققت ميدالية لتحل في المركز الرابع خلف مواطنتها آنا شيرباكوفا التي خطفت الذهبية، متفوقة على زميلتها ألكسندرا تروسوفا (فضية)، واليابانية كاوري ساكاموتو (برونزية). وكانت فالييفا قادت منتخب بلادها إلى إحراز ذهبية التزحلق الفني على الجليد في الأيام الأولى من الألعاب، وكانت تسعى إلى لقبها الثاني الأولمبياد.



وأخذت عينة عشوائية من المتزلجة الروسية في 25 ديسمبر الماضي وجاءت نتيجتها إيجابية خلال مشاركتها في منافسات الأولمبياد الشتوية فبراير الحالي حيث أظهرت نتيجة الفحص تعاطي الروسية عقار تريميتازيدين المضاد للذبحة الصدرية.

وفي الثامن من فبراير الحالي صدر قرار بتعليق مؤقت للاعبة التي طعنت بدورها على القرار قبل أن تقضي محكمة التحكيم الرياضية بعدم فرْض إيقاف مؤقت على فالييفا. ورأت المحكمة أن منع اللاعبة الروسية من المشاركة في المسابقات قد يتسبب لها في أضرار يتعذّر التعافي منها. وجاء في القرار: يحقّ للرياضية الاستفادة من ظروف استثنائية منها: أنها تحت 16 عاما، وأنها محميّة بموجب المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات. وقالت المحكمة ذات السلطة الرياضية الأعلى دوليا إن الملابسات المصاحبة للإعلان عن نتائج فحص المنشطات -والتي ظهرت أثناء انعقاد المسابقات وبعد نحو ستة أسابيع من أخْذ عيّنة من اللاعبة - قد لعبت دورا في قرار المحكمة. وجاء في القرار: تأخُّر ظهور نتيجة الفحص حتى منتصف فعاليات المنافسات، ليس خطأ اللاعبة.



ودافعت عائلة فالييفا عنها خلال جلسات الاستماع إذ بررت وجود هذه المادة في عينتها بأنها تناولت دواءها المضاد للدوار بنفس الكأس الذي تناول به جدها دوائه المضاد للذبحة الصدرية والذي يتضمن عقار تريميتازيدين المحظور وهو ما تسبب باجابية العينة. واخذت محكمة التحكيم الرياضة بهذه المبررات وحكمت لصالح اللاعبة الروسية التي عادت إلى المنافسة لكنها بدت متأثرة بصورة كبيرة بالضغوط النفسية التي عانت منها خلال الأيام التي سبقت منافسات الفردي فسقطت أكثر من مرة خلال المنافسة النهائية لتخفق في تحقيق ميدالية.

وأكدت فالييفا قبل المشاركة في المنافسات النهائية لفئتها إنها مرهَقة نفسيا. وقالت كانت الأيام القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي. وأضافت أنا سعيدة ولكن في الوقت نفسه مرهقة نفسيا، قبل أن تجهش بالبكاء وتقول إن هذه دموع فرح، وقليل من الحزن أيضا. وتابعت في الوقت نفسه، أنا سعيدة بالطبع لتواجدي في الأولمبياد ومحاولة تمثيل بلدي. ولفتت إلى أن إيمان المعجبين بها كان مهما جدا بالنسبة لها، عندما أفتح إنستغرام، أرى الكثير من رسائل اللطف والدعم. حتى أنني رأيت لافتات في موسكو تقول كاميلا، نحن معك! هذا رائع حقا. ورغم رسائل التأييد التي حظيت بها فالييفا خلال محنتها إلأ أنها لقيت الكثير من الأصوات المستنكرة لقرار المحكمة باعادتها إلى المنافسات.

وشنت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون هجوما لاذعا على قرار السماح لفالييفا بمواصلة مشاركتها في الأولمبياد رغم ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار منشطات، في تناقض لحالتها بعد حرمانها من المشاركة في ألعاب طوكيو الصيفية العام الماضي.



وكانت ريتشاردسون العداءة الواعدة البالغة من العمر 21 عاما قد منعت من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بعد اختبار إيجابي لتناولها الماريجوانا على ضوء فوزها بسباق 100 م في تصفيات الفريق الأميركي الأولمبي.وتلقت حينها عقوبة لمدة ثلاثين يوما ما حرمها من المشاركة في طوكيو حيث كانت مرشحة بقوة لحصد ميدالية. وقالت شاكاري عبر حسابها على تويتر هل يمكننا الحصول على إجابة صارمة حول الفارق بين وضعها ووضعي؟ توفيت والدتي ولا يمكنني الركض وكنت مرشحة أيضا لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الاولى.وأضافت الفارق الوحيد الذي أراه هو أنني امرأة شابة سوداء.

وابدى الكثير من الخبراء رأيهم في صحة دفاع فالييفا وعائلتها. وأيد طبيب القلب في مستشفى جامعة رين الفرنسي فرنسوا كاريه ما ذهبت إليه عائلة فالييفا بأن وجود هذا العقار في عينتها جاء بسبب الخطأ، ويصر الخبير الفرنسي انه بجميع الأحوال، فان فتاة بعمر الخامسة عشرة ليست بحاجة أبدا لعقار مماثل، هذا غير ممكن.

ورغم اللقط الذي أثير حول اللاعبة الروسية ومدى علاقة الهجمة الاعلامية عليها بالوضع السياسي خصوصا فيما يتعلق بالوضع على الحدود الروسية الاوكرانية والتوترات الحربية هناك، فإن اخفاق فالييفا في تحقيق ميدالية في المنافسات الفردية انهى الجدل الدائرة حول احقية عودتها إلى المنافسات.



الاتحاد الدولي يعتزم رفع السن الأدنى



كشف الاتحاد الدولي للتزلج أنه يعتزم التصويت في وقت لاحق من العام الحالي على اقتراح لرفع السن الأدنى للمشاركة في التزحلق الفني على الجليد إلى 17 عاما. وباتت الرياضة تحت المجهر في أولمبياد بكين الشتوي نتيجة السماح للروسية اليافعة كاميلا فالييفا البالغة 15 عاما بالمنافسة على الرغم من إخفاقها في اختبار للمنشطات قبل الألعاب، وذلك بعد أن لعب عامل عمرها دورا في السماح لها بالمنافسة.

وكَثُرت الدعوات لرفع السن الادنى من 15 المعتمد حاليا بعد العديد من الأسئلة التي طُرحت حول محيط فالييفا وأدائها في النهائي الذي لم توفق به حيث سقطت مرات عدة لتكتفي بالمركز الرابع بعد أن كانت مرشحة للذهب.

وجاء في الرسالة أن بإمكان الهيئة التأكيد بأن مجلس الاتحاد الدولي للتزلج قرر إدراج اقتراح رفع السن الأدنى للمشاركة في جميع فئات التزحلق الفني على الجليد إلى 17 عاما. وأضاف أنه عادة لا يكشف عن جدول أعماله قبل أوانه لكن الوضع الحالي وتقارير عدة من وسائل الإعلام دفعته إلى القيام بذلك.



باخ يهاجم محيط فالييفا



قال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أنه كان مضطربا جدا من أداء المتزلجة الروسية اليافعة كاميلا فالييفا، عندما سقطت مرات عدة في النهائي، مضيفا أنه قلق من محيطها في أعقاب فضيحة تناولها المنشطات.

وقال باخ: كنت مضطربا جدا عندما شاهدتها على شاشة التلفاز، مضيفا أنها عوملت ببرودة تامة من مدربيها بعد أدائها. بعد انتهائها وخروجها من الحلبة وهي تبدو متأثرة وغير راضية، سألتها مدربتها المتطلبة جدا إيتيري توتبيريدزي باستمرار لماذا استسلمتِ؟. وتابع باخ: عندما شاهدت كيف تمت معاملتها من قِبَل محيطها المقرب بمثل هذه البرودة التامة، كان من المخيف رؤية ذلك. وأضاف أن رؤية ألكسندرا تروسوفا، مواطنتها التي حصدت الفضية، شديدة الانفعال والتوتر بعد أدائها، أكدت مخاوفه بشأن محيط المتزلجات اليافعات.

وأردف: كنت أفكر فيما إذا بإمكانك حقا أن تكون بهذه البرودة، ولكن عندما رأيت وقرأت اليوم كيف تُعامل ألكسندرا تروسوفا، أخشى أن هذا الانطباع الذي تلقيته الليلة الماضية لم يكن خاطئا. وتابع: كل ذلك لا يعطيني ثقة كبيرة بشأن محيط فالييفا، مضيفا أنه يأمل أن تحصل الروسية على دعم عائلتها ودعم أصدقائها والأشخاص الذين يساعدونها في هذا الوضع الصعب للغاية.



.. ومدربتها ترد



عبرت الروسية إيتيري توتبيريدزي مدربة التزحلق الفني عن: حيرتها تجاه الانتقادات التي وجهها توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لسلوكها مع الرياضية كاميلا فالييفا في أولمبياد بكين.

وعلقت توتبيريدزي على الرسالة المفتوحة من المدرب الروسي ألكسندر شولين إلى باخ، والتي عبر فيها عن اندهاشه من تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في إنستغرام: أنا ممتنة للغاية لكلمات الدعم، ما زلت في حيرة من تقييم عملنا من قبل السيد باخ المحترم.

ولم تمر تصريحات باخ المثيرة للجدل مرور الكرام، حيث علق على حديثه العديد من المسؤولين الروس أبرزهم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ورئيس لجنة الرياضة في مجلس الدوما دميتري سفيشييف.



وكتب المدرب الروسي شولين إن: توتبيريدزي دربت 6 أبطال أولمبيين، وأربعة أبطال حصلوا على ميداليات ذهبية منذ عام 2014، و على الأرجح هي تعلم كيف وماذا يجب عليها أن تخبر لاعبيها بعد أدائهم. كما يعتقد شولين أن تصرفات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عدم الاعتراف الأولي بنتائج فالييفا وإلغاء مراسم توزيع الميداليات عقب مسابقة التزحلق على الجليد للفرق هي التي أدت إلى الانهيار النفسي للرياضية الروسية.