عقلية نظام الحكم الأميركي

آراء

لو تمعنا في دلالات تصرفات مؤسسات الحكم الأميركية المتعاقبة النفسية والسلوكية والعقلية، عبر العالم كله، لفوجئنا بتماثلها وتطابقها مع كثير من أعراض العلل العقلية والنفسية التي يصاب بها بعض الأفراد. أعراض تصرفات أو أمراض نفسية أو عقلية من مثل العصاب والوساوس والهستيريا والتصرفات السيكوباثية والهوس والفصام والبارانويا يلحظها المراقب في ذاك التصرف التاريخي أو هذا القرار الحالي. وبالطبع نحن نتكلم هنا عن عقلية نظام الحكم وتصرفات مؤسساته تجاه الآخرين، وليس عن الشعب الأميركي المشهور بطيبته وبساطة معشره والكثير من طباعه الحميدة.

دعنا نصف أمثلة قليلة من تصرفات أنظمة الحكم الأميركية في الماضي والحاضر للبرهان على ارتباط التشخيص هذا بوقائع حدثت وعانى الملايين من آثارها الموجعة والمدمرة.

فمثلاً، من أجل ارغام اليابان على الاستسلام في نهاية الحرب العالمية الثانية، كما استسلمت ألمانيا النازية، استعملت أميركا سلاحاً جديداً فتاكاً، فالقت قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. في ذلك اليوم الأسود قتل مائة ألف من السكان، وجرح وشوه مئات الألوف، وحل دمار عمراني هائل، ورأى العالم مجزرة بشعة خلال بضع ساعات. وبدلاً من أن تنتظر حكومة أميركا لمدة معقولة كافية لترى ان كانت حكومة اليابان ستستسلم وتتجنب أميركا احداث المزيد من قتل بشع غير مبرر أتبعت القنبلة الأولى خلال ثلاثة أيام فقط بقنبلة ثانية ألقتها على سكان مدينة نجاساكي المدنيين. مهما كانت المبررات العسكرية فقد أظهر ذاك التصرف أعراضاً سيكوباثية لنظام الحكم الأميركي، اذ غاب الضمير الذي يتعلم من درس مرعب، ويشعر بالذنب تجاه ضحايا لا ذنب لهم، ويرفض أن يرد الصاع صاعين. غاب أي نوع من القلق الذي يتميز به الضمير المتزن.

ومثلاً ثانياً،، ولأن السيكوباث لا يتعلم من أخطائه، بل ولا يعترف بها أصلاً، فعل نظام الحكم الأميركي خطئاً مماثلاً في فيتنام عندما استعمل قنابل النابالم ومادة الأورنج السامة ليسمم وليحرق الغابات والمزارع ويقتل ويسمم الألوف من سكان غابات فيتنام.

ومثلاً ثالثاً، كرر الأمر نفسه في العراق عندما استعمل القنابل المخصبة بمادة اليورانيوم المشعة، ضد المدنيين العراقيين فقتل من قتل ونشر في العديد من الأنحاء العراقية أنواع أمراض السرطان في أجسام أطفال العراق الذين يعانون حتى يومنا هذا.

ومثلاً رابعاً، ومن قبل قيام الدولة الأميركية برر كهنة المذهب البروتستنتي عند الرجل الأبيض ابادة السكان الأصليين الهنود الحمر بأنها تصرف مبارك من الرب، لأن ابادتهم ستقلل عدد الكفار وتقوي شوكة المؤمنين. فكان أن قادت وساوس وهلوسات الفصام وكل أعراض البارانويا الخيالية الدينية آنذاك الى تحليل نشر شتى أنواع الأمراض الوبائية بين السكان الهنود الأصليين وهم في اضعف حالاتهم الجسدية عندما كانوا يساقون مشياً على الأقدام لمسافات طويلة.

سيتعب الباحث لو أراد تغطية مئات الصراعات والحروب والاغتيالات، بما رافقها من أكاذيب اعلامية وتبريرات غير أخلاقية، التي خاضتها أميركا عبر تاريخها الطويل تحت تأثير مجموعة من الأفكار والانطباعات والعواطف والسلوكيات والعلاقات الخاطئة والعدوانية مع الآخرين، ورافقتها أحياناً حالات من التصرفات الهستيرية والهلوسات المتخيلة التي لا ارتباط لها بالواقع.

في يومنا هذا انظر كيف تتعامل أميركا مع تعقيدات الوضع في أوكرانيا بهستيريا صاخبة، أو كيف تتعامل مع منافساتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، المليئة بالتصرفات العصبية غير الناضجة، أو كيف تتصرف بعقلين ووجهين مع الممارسات الاستعمارية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني أو مع ظاهرة الارهاب بكل أشكالها.

اننا نضع نماذج من تصرفات أنظمة الحكم الأميركية المتعاقبة، الدالة على عدم التوازن وكثرة الاضطرابات الذهنية والنفسية، نضعها أمام مسؤولي أنظمة الحكم العربية الذين يضعون ثقتهم التامة الساذجة في أميركا كجهة محايدة عاقلة قادرة على حل كل مشكلة يواجهونها.

ذلك أن أميركا أصبحت ظاهرة محيرة، فهي بلد كبير وغني وغير مهدد أو محاصر، وفيه أفضل العقول المبدعة والبشر الانسانيين الشرفاء، ولكنه يسمح لنظام حكمه، جيلاً بعد جيل، أن يتصرف بتلك الأساليب والعقليات والأمراض التي ذكرنا.

انها حقاً أحجية العصر المليئة بالتناقضات والأسرار.

