لجنة صياغة الدستور وولادته

آراء

ذكرنا في مقالنا السابق المنشور بتاريخ 17/2/2022 المعنون بأثر المرحلة الانتقالية على الدستور الحالي التي وقعت في الفترة من إعلان الاستقلال في يونيو 1961 وحتى العمل بالدستور الحالي يناير 1963. وكان الحديث منصبا على أهم ما تضمنه القانون رقم 1/1962 كدستور مؤقت ينتهي العمل به بعد إجراء الانتخابات العامة وتكوين المجلس التأسيسي المكلف بوضع مشروع الدستور الحالي. وبالفعل خلال هذه الفترة الانتقالية تمت الانتخابات باختيار عشرين شخصا لعضوية المجلس التأسيسي بالإضافة إلى الأعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء. وبعد أن تم إعداد مشروع الدستور المقترح، ناقشه المجلس التأسيسي خلال سبع جلسات، كما خصص المجلس جلستين لمناقشة وإقرار المذكرة التفسيرية الملزمة والمفسرة لنصوصه. رفع المشروع الذي وافق عليه المجلس إلى سمو الأمير المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، فصدق عليه رغم ملاحظاته على بعض النصوص، إلا انه آثر الموافقة على المشروع كما أقره المجلس دون إجراء أي تعديل عليه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما تم لم يأت بسهولة وانسيابية، بل جاء بعد نقاط خلاف بين الحكومة من جهة وبين القوى الشعبية إن - جازت التسمية - حول الكثير من الأمور أهمها في تلك الفترة كانت حول عدد الدوائر الانتخابية التي سيجري على أساسها الانتخاب للمجلس التأسيسي، وحول جواز اشتراك الوزراء في لجان المجلس، بل امتد الخلاف والنقاش بينهما إلى لجنة الدستور، نذكر منها الخلاف حول نظام الحكم بان يكون برلمانيا أم رئاسيا، والنقاش الطويل حول تشكيل الوزارة وعدد النواب فيها، ومناقشة طرح الثقة بالوزير، ولا ننسى النقاش الذي دار في لجنة الدستور عن مسؤولية رئيس الوزراء.. ولكن الحق يقال كان النقاش الذي شهدته جلسات المجلس التأسيسي، سواء في لجنة صياغة الدستور أو في جلسات مناقشة مواده وإقرارها، حضاريا وراقيا يختلف عما آلت إليه مستويات النقاش وطرق الاختلاف التي شهدناها في الكثير من مجالس الأمة، خصوصاً في العقد الأخير.

نحن بلا أدنى شك فخورون بدستورنا وبالحقوق والحريات التي أقرها للشعب الكويتي، ولكننا في ذات الوقت لا نستطيع القول بان الدستور المعمول به حاليا كانت ولادته طبيعية وإنما كانت ولادة، سبقها مخاض وألم شديد، كاد أن يودي بحياته. فالعقد الدستوري - كما يراه طرفاه - لم يأت على مستوى الطموح، ولذلك طرأت فكرة إمكانية تنقيح الدستور بعد مرور خمس سنوات من العمل به. وهنا نتساءل: هل كان عدم اللجوء إلى تنقيح بعض مواد الدستور منذ العمل به حتى يومنا هذا يشكل سببا رئيسا للأزمات السياسية المستمرة؟ وهل أصبح اليوم تنقيح بعض المواد الدستورية التي نراها محلا للأزمات السياسية مطلبا ضروريا للاستقرار السياسي؟! نسمع اليوم عن الحوار الوطني، أليس من المنطق والعقل أن تطرح مثل هذه التساؤلات وبحثها بإخلاص وأمانة؟ ألا يجب أن تكون المصارحة قبل المصالحة؟! إذا لم يكن كذلك، فما هو إذن أساس وجوهر الحوار الوطني؟ نحاول الإجابة في مقالنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

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