ثلاثة قرون على التأسيس

آراء

معجزة أم ملحمة أم أسطورة هي الدولة السعودية المعاصرة التي انطلقت قبل 300 سنة بالتحديد منذ العام 1727 على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، مسيرة أم كفاح، أم نهوض من قلب القلب المقدس واتصاله بمختلف الحضارات والأمم حيث قوافل الحجيج والتجارة، وحيث المتوافدين من كل «فج عميق» إلى المملكة مترامية الأطراف، إلى شبه الجزيرة العربية بعمقها الجغرافي السحيق، وامتدادها الحضاري والإنساني العميق، ووجودها «الوجودي» المهيب.

ثلاثة قرون من الزمان الصعب، منذ فترة التأسيس الأولى حتى يومنا هذا، ذلك الالتقاء بين الدولة المدنية والدولة الدينية، بين الأصالة والمعاصرة، أو بين الحضارة والجسارة، جميعها التقت يوم أمس في مدينة الرياض الخالدة من خلال 3500 فنان يؤدون كل المناسك، ويقيمون احتفالهم التاريخي بذلك اليوم الذي حدده بمرسوم ملكي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

دولة تنطلق على الأرض مترامية الأطراف، على طبيعة وعرة، تحت سماء تؤمن بالله ورسوله، وبين أمم وحضارات تنطق بجميع اللغات وتتحدث جميع اللكنات، وتمارس مختلف الأنشطة وتنقل كثيراً من السلع والخدمات ومعها أمهات الثقافات والحضارات.

إنها المملكة العربية السعودية الكبرى التي وحد أطرافها وأتراحها وأفراحها المؤسس الثالث الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

لم يكن لهذا الموحد الكبير بد من أن يبني على ما فات، على ما أسسه الإمام محمد بن سعود عام 1727، وعلى ما رسخته حضارة العرب قبل أكثر من 1500 سنة بعد الميلاد، وربما قبل هذا الزمان بكثير، هذا الكيان القائم على الوحدة والتوحيد، وتلك الأرض المباركة الفاردة أجنحتها على عوالم العرب والمسلمين، لم تنشأ من فراغ، لكنها جاءت بما يحمله التاريخ من عبق لترسي مع النبي الكريم مكارم الأخلاق، وتبني مع القادة السعوديين الأوائل وحتى يومنا هذا أسس الدولة العصرية الحديثة، تقيم الصروح، وتضخ الرخاء، وتعلم الدنيا كلها كيف أن للصعوبات رجالاً، وكيف أن للتحديات كرامات، وكيف أن للخسائر المتراكمة أرباحًا على المدى من الزمن، وعلى الباقي من عمر.

إن قيام المملكة العربية السعودية بمؤسسيها الأكارم وحتى عصر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لهو دليل على أن الشخصية العربية لا تتقاعد بالتقادم، لا يخفت أثرها، ولا تهدأ عزائمها، ولا تضعف إرادتها مهما كانت الآلام عظيمة، ومهما كانت الصعاب كبيرة، ومهما كانت الناس على أعلى درجة من الانتظار فوق محطات الوصول البعيدة.

لقد أثبتت الشقيقة الكبرى السعودية أن للعروبة درعا وسيفا، حصنا كبيرا، وامتدادا رائعا، وظلا ظليلا، هذا تجلى في مواقفها العروبية الشجاعة في أزمة الكويت في تسعينيات القرن الماضي، في قضية العرب المحورية الأولى بعد أن اشتبكت الأمة مع أطراف وأبعاد القضية الفلسطينية، ثم جاء القرن الحادي والعشرين بترهاته ومهاتراته ومخارج نواياه، لتثبت المملكة أن لدى الأمة عقلاً كبيراً، وقلباً أكبر، دافعت عن ثوابت البلاد والعباد، وتألقت في المحافل الإقليمية والعالمية، وأصبحت مع أمتها رقمًا عظيمًا في عالم عظيم، أصبح في قمة العشرين ذلك اللوغاريتم الذي يقود اقتصاديات الأمم برحابة صدر، واستيعاب لمختلف قضايا الكون العويصة، ونجحت في أن تكون راعية للسلام والتعايش والمبادرات الإنسانية الخلاقة.

وها نحن اليوم نرى المملكة العربية السعودية، وهي تزداد رونقًا وروعة، تنفتح على مختلف أدبيات وفنون وعلوم الأزمنة الجميلة جميعها، دافعت عن الحق فحصلت عليه، صانت العهود، فكانت لها اليد الطولى على مرمى الأبصار في قضايانا الإقليمية، وضعت الحصان أمام العربة عندما أصبح للأمم المتجاورة مشاريع حيوية فدافعت عن مشروع الأمن القومي العربي بكل ما تملك من إمكانيات ورجال وأموال وتجربة زمنية ضاربة جذورها في أعماق ضمير الأمة والتاريخ.

300 سنة ونحن جميعًا طيبون والشقيقة الكبرى في تقدم وازدهار وألف خير.

