الأعياد الوطنية بين الفرحة والانتماء

آراء

العيد الوطني هو يوم احياء ذكرى استقلال الوطن حيث يتذكر فيه الشعب يوم استقلالهم وحريتهم بل ان العيد الوطني ومع مرور الأيام والأعوام يتطور بذلك الشعور وذلك الاحساس داخل المواطن ليتجاوز هذا التعبير التقليدي عن الفرح بالوطن ويبين مدى الانتماء له.

فالمواطن بحاجة الى مثل هذه الأعياد للتعبير عن فرحه بوطنه من خلال الأناشيد الوطنية أو رفع الأعلام عالية خفاقة كأنه يتمنى لها أن تناطح قمم السحاب ليعلن للعالم بأسره أنه ينتمي لهذا الوطن بكل فخر واعتزاز وغير ذلك من الصور الجميلة في التعبير عن الفرحة بذلك اليوم، فالفرح شعور نفسي يشعر به الانسان كي يريح به نفسه ويخفف عنها بعض ضغوط الحياة حتى يستطيع مواصلة مسيرته الحياتية من العطاء لوطنه حتى يرتقي به الى أعالي القمم كل في مجاله ليصبح منارة للعلم والرقي وواحة للأمن والأمان.

والفرح بالانتماء للوطن بما يحتويه من مشاعر تلتصق بالصفة الانسانية من اعتزاز وكرامة، فالمواطن يعبر عن حبه لوطنه في شتى جوانب حياته وفي كل الأوقات والمواقع، ويعتبر تخصيص يوم أو أيام للعيد الوطني، هو رمز تعبيري عن الاعتزاز بالوطن، بحيث تجسد تلك الاعياد الوطنية والاحتفال بها نموذجا للفرح والسعادة والحب والانتماء له.

«أدام الله الأعياد على هذا الوطن وجعله عامرا بالأفراح وسائر الأوطان».

