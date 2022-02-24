خادم الحرمين الشريفين: الدولة منذ 1727 أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

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الرياض - الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اول من امس، ان الاحتفاء اليوم بذكرى تأسيس السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود امام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.

وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ ارست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل».

كما اضاف «ان احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود امام كل التحديات، والتطلع للمستقبل».

واختتم تغريدته قائلاً: «الحمد لله على كل النعم».

ويحتفل السعوديون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل 300 عام على يد المؤسس الأول الامام محمد بن سعود، وذلك في فبراير من عام 1727. وقد اقر هذا الحدث، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس»، ويصبح اجازة رسمية، اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

يذكر ان «يوم التأسيس» ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة كل عام، ولكن السعودية ارادت من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس ان تؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.

7 تواقيع نوّرت ظلمات

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة تضمنت تواقيع 7 ملوك تناوبوا على العرش في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«يوم التأسيس».

وتظهر في الصورة المنشورة على صفحة الأمير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تواقيع كل من: الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، والملك الحالي سلمان.

وأرفق الأمير عبدالرحمن التواقيع بأبيات شعرية جاء فيها:

هالسبع توقيعات.. كم نوّرت ظلمات

كم ابعدت ازمات.. كم امّنت روعات

كم فرّجت كرُبات.. كم كفكفت دمعات

كم انكرت للذات.. كم اعطت وبْسْكات

ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اشادوا بلفتة الأمير السعودي الى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.



«يوم بدينا»

أصدرت المملكة العربية السعودية هوية بصرية مخصصة لهذا اليوم، وذلك تحت شعار «يوم بدينا»، ويظهر في منتصفه أيقونة رجل يحمل راية، وذلك للإشارة إلى بطولات رجالات المجتمع السعودي، والتفافه حول الراية التي حماها. ويحيط بهذه الهوية أربعة رموز وهي: التمر، المجلس، والخيل العربي والسوق.