الدولة السعودية أمّنت سير قوافل الحجاج وزوّار المسجد النبوي

عربيات ودوليات

حظي المسجد النبوي بالمدينة المنورة باهتمام كبير من قادة السعودية بعد ان كانت الأوضاع الأمنية قبل الحكم السعودي مضطربة في الجزيرة العربية ولم تكن فيها آمنة مستقرة وكان الطريق الى المدينة المنورة يتعرض سالكوه لأعمال سلب ونهب وقتل حتى تأسست الدولة السعودية الأولى على يدي الامام محمد بن سعود الذي كان من اهتماماته تأمين سير قوافل الحجاج والمعتمرين.

وبعد ان اسس الملك عبدالعزيز آل سعود الدولة السعودية الثالثة ووحدها باسم المملكة العربية السعودية تواصل الاهتمام بالحرمين الشريفين على نطاق واسع ومضى على نهجه ابناؤه الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليشهد المسجد النبوي اكبر توسعة وعمارة عبر التاريخ يوازيها اهتمام كبير لخدمة المصلين والزائرين، وتقديم كل سُبل الرعاية لهم عبر مختلف اجهزتها الرسمية، ليؤدي قاصدو المسجد النبوي عبادتهم بكل يُسر وطمأنينة.

