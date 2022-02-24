السيسي يؤكد حرص مصر على علاقات متوازنة مع العالم

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على اقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم.

وتناول الرئيس المصري، خلال جولة تفقدية فجر امس لمقر الكلية الحربية، جهود مصر على المستويين الداخلي والخارجي من اجل تعزيز التنمية الحالية، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكل دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وأوضح السيسي ان مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية، من الانفتاح على كل الدول الكبرى، واقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها، هي من اجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.

ووجه الرئيس المصري طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.

