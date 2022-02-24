شيخ الأزهر رداً على إبراهيم عيسى: «الغلو العلماني» وجه آخر للتطرف والفتن

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القاهرة - الوكالات: رد شيخ الأزهر أحمد الطيب، على إنكار معجزة الإسراء والمعراج وذلك بعد تخرصات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى.

وعبر شيخ الأزهر الشريف في بيان عن غضبه ضد «الغلو العلماني» الذي وصفه بأنه وجه آخر من التطرف، المسبب للفتن، مؤكدًا أن «معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة بنص القرآن والسنة الصحيحة بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن أو تحريف مرجف».

وعن التشكيك في قطعية ثبوت الإسراء والمعراج، أوضح الأزهر الشريف، أنه «جهل البعض بإعجاز الإسراء والمعراج، أو عجز البعض عن إدراكه، لا يقدح في ثبوث هذا الإعجاز».

وأكد الأزهر الشريف، في هذا الصدد، أنه «لا يجوز شرعا إطلاق أحكام التكفير والتفسيق على من جهلو حقيقة إعجاز الإسراء والمعراج، أو قصرت أفهامهم عن تصورها».

وأضاف أن «لافتة حرية الرأي والتعبير لا تكفي لحماية ممارسات إعلامية تمس المشاعر الدينية للمواطنين»، منوها بأن «تصحيح الافتراء صارخ: الشيخ المراغي وشقيقه لم ينكرا معجزة المعراج».

وأكد كذلك، أن «المقام النبوي لا يحتاج لصياغة الأساطير لمساندته»، مشيرا إلى أن «الواقعية كانت أقوى من المعجزة الحسية في تأييده».

ونشر الأزهر الشريف رسما كاريكاتيريا، به المسجد الحرام إلى جانب المسجد الأقصى، تعبيرا عن رحلة الإسراء والمعراج، يتقدمهما يد تمسك بالمصحف الشريف، وتحديدا بداية سورة النجم، التي تحدثت عن إعجاز المعراج، مبرزا قول الله تعالى: { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى? مَا يَرَى?}.

