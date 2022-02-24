إسرائيل: يجب إعداد «قدرات هجومية» بعد توقيع اتفاق إيران

عربيات ودوليات

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، فيجب إعداد قدرات هجومية وفرض عقوبات كبيرة عليها.

وأضاف غانتس في كلمة ألقاها في القدس المحتلة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، أن هذه الخيارات يجب أن تظل قائمة تحسبا لخرق طهران الاتفاق وتحقيق اختراق في مشروعها النووي. وتابع «على سبيل المثال، يجب الاستمرار بالتحقيق في الملفات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، والتعامل مع سريان الاتفاق وما سيحدث بعده».

