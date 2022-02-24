العراق خارج الفصل السابع

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس أن بلاده، طوت بانهاء ملف التعويضات للكويت «فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد» فيما شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على تطلع العراق لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية.

وقال الرئيس العراقي في بيان صحافي «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة». وأضاف «اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».

من جهته، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقال الحلبوسي عبر «تويتر» «بعد الانتهاء من الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. نتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد، وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب السابقة». وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امس خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية؛ مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية، مستقبلا. وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن، خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات «العراق اليوم، يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً. العراق قد سدد آخر دفعة، وفقاً لالتزاماته المالية؛ ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة». وبين الوزير العراقي، أن «العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية» موضحا أن حكومة البلاد تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي والكويت، بمثابة تطور كبير. من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات واصفا هذا اليوم بـ «المعلمٌ التاريخيّ لشعب العراق».

