عقوبات غربية على روسيا.. وأوكرانيا تعلن «الطوارئ»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية جملة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، في حين قالت واشنطن إنها حركت قوات ومعدات عسكرية شرقا نحو منطقة البلطيق، كما أعلنت كييف استدعاء جيش الاحتياط.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على مؤسستين ماليتين روسيتين وعلى الديون السيادية الروسية ردا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عدّها بايدن بداية غزو روسي لأوكرانيا. وأكد بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على نخب روسية وأفراد عائلاتهم الذين يستفيدون من سياسات الكرملين، وتعهد بايدن بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا تصعيدها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن خطة بوتين كانت دوما اجتياح أوكرانيا وجعلها جزءا من روسيا وإن هذا أكبر تهديد في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. معلنا أنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف كان من المقرر عقده اليوم. فيما اكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عدم وجود خطط لعقد لقاء بين الرئيس بايدن وبوتين.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ردا على سؤال عما إذا كانت العقوبات المفروضة قد تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كل الخيارات معروضة على الطاولة.

وفي هذا السياق أعلن بايدن أنه أمر بتحركات إضافية للقوات الأميركية والمعدات الموجودة في أوروبا لدعم دول البلطيق(إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وأكد الرئيس الأميركي أن هذه التحركات دفاعية، وأن بلاده لا تسعى لمحاربة روسيا، حسب تعبيره.

في المقابل أكد الرئيس الروسي أمس أن مصالح بلاده وأمنها «غير قابلة للتفاوض» وأكد بوتين في كلمة متلفزة لمناسبة يوم المدافع عن الوطن أنه «منفتح على حوار مباشر وصريح» مع الغرب «لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا» واعتبر الرئيس الروسي أن مخاوف بلاده لا تزال «من دون أجوبة».

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرض عقوبات أوروبية على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا ضمن حزمة أولى من العقوبات قال إنهم أسهموا في تقويض سيادة أوكرانيا. وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات اقتصادية على 3 رجال أعمال روس، إضافة إلى 5 مصارف روسية، على خلفية اعتراف موسكو رسميا بـ»جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك. وفي الإطار ذاته، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمس إن هناك «احتمالا كبيرا» بأن يشن الرئيس الروسي غزوا شاملا على أوكرانيا ويهاجم العاصمة كييف.

وخارج القارة الأوروبية أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون و رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا.

بدوره وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا فرض الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من العقوبات على روسيا بأنه خطوة أولى قوية، كما قال كوليبا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إنه تلقى وعدا من مسؤولين أميركيين بالحصول على مزيد من الأسلحة. وافق مجلس الأمن الأوكراني، امس على خطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، ردا على التهديد المتزايد بغزو روسي محتمل للبلاد الوقعة في أوروبا الشرقية.

