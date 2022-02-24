الصين لا تنوي فرض «عقوبات أحادية الجانب» على روسيا

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: أعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، امس ردا على سؤال عما إذا كانت بكين ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية المستجدات في دونباس «تعارض الصين دائما أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية». وشددت المتحدثة على أن «الحكومة الصينية لا تعتبر العقوبات أسلوبا فعالا لتسوية النزاعات». وحملت المتحدثة الولايات المتحدة المسؤولية عن الاستمرار في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتأجيج «الخوف والذعر» و«إثارة التهديد باندلاع حرب»، مشددة على أن الصين بدورها تدعو جميع الأطراف إلى احترام المخاوف الأمنية المشروعة لبعثها البعض والاهتمام بها والعمل معا بغية تجاوز المشاكل من خلال التفاوض والتشاور مع الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت: «يجب ألا تقوض الولايات المتحدة الحقوق والمصالح المشروعة للصين والأطراف الأخرى عند التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا». ولفتت هوا إلى أن فهم الوضع في أوكرانيا بشكل صحيح وموضوعي بغية البحث عن حل عقلاني وسلمي يتطلب إدراك مزايا القضية الأوكرانية ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة للدول المعنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

