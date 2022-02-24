ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا «عمل عبقري»

عربيات ودوليات

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه عمل «عبقري»، لكنه رأى أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل إدارته الجمهورية. وعندما سئل ترامب خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك؛ أجاب بأنه علّق خلال متابعته التلفزيون بأن «هذا عمل عبقري» وأضاف «بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، هذا رائع».

وعدّ ترامب أن تكتيكات بوتين كانت «ذكية»، من دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك. وانتقد ترامب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكرًا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكدا أن سيد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو «أبدا» في ظلّ إدارته. وقال «لو أديرت الأزمة بشكل صحيح ما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا»، وأضاف «أعرف فلاديمير بوتين جيدا، وما كان يفعل أبدا في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!».

