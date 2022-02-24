تشلسي وضع قدماً في ربع النهائي

دوليه

‏خطا تشلسي الانكليزي حامل اللقب خطوة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصريح على ليل الفرنسي 2-0 أول من أمس في ذهاب ثمن النهائي.

وسجل الالماني كاي هافيرتس (8) والاميركي كريستيان بوليسيك (63) الهدفين ليمنحا فريقهما الافضلية قبل مباراة الاياب المقررة الشهر المقبل.

وارتأى مدرب تشلسي الالماني توماس توخل عدم اشراك مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو اساسياً ودفع بدلاً منه هافيرتس في مركز قلب الهجوم، على ان يسانده على الاطراف المغربي حكيم زياش والاميركي كريستيان بوليسيك.

وعانى لوكاكو منذ عودته الى صفوف تشلسي في صفقة ضخمة بلغت 131 مليون دولار مطلع الموسم الحالي قادماً من إنتر الايطالي، فلم يسجل سوى 5 أهداف في 17 مباراة في الدوري المحلي.

واشارت احصائية بأن لوكاكو لمس الكرة سبع مرات فقط بينها ركلة البداية في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري المحلي التي انتهت بفوز صعب لفريقه 1-0، وهو ادنى نسبة للاعب في الدوري الانكليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004.

‏بيد أن توخل أصر على الدفاع عن مهاجمه في المؤتمر الصحافي عشية المباراة مشيراً الى أن مشكلة المهاجم البلجيكي الدولي «ليست مدعاة للسخرية» وأن لوكاكو «سيبقى دائما جزءاً من الحل». اما ليل، فحقق المفاجأة الموسم الماضي بانتزاعه لقب بطل الدوري الفرنسي متفوقاً على العملاق باريس سان جرمان، لكن مستواه تراجع كثيراً هذا الموسم بعد رحيل مدربه كريستوف غالتييه للاشراف على نيس بعد يومين فقط من التتويج، ورحيل حارسه مايك مينيان الى ميلان الايطالي وبوباكاري سوماري الى ليستر سيتي الانكليزي.

وبدا واضحاً بأن هافيرتس يريد تسجيل النقاط لدى مدربه بعد ان منحه ثقته، فكانت تحركاته خطيرة، لكنه اهدر فرصة ذهبية عندما وصلته كرة عرضية داخل المنطقة اطاحها فوق العارضة من مسافة قصيرة (4)، ثم تصدى له حارس ليل ببراعة لتسديدة بعد مجهود فردي من الالماني وحولها ركلة ركنية، نجح منها هافيرتس غير المراقب في افتتاح التسجيل بكرة رأسية ارتطمت بالارض وسكنت الزاوية العليا للمرمى (8).

ثم تراجع أداء تشلسي وحاول ليل ادراك التعادل لكن هجماته كانت خجولة ولم يشكل خطورة على مرمى حارس تشلسي السنغالي ادوار مندي.

وبدأ الشوط الثاني بوتيرة سريعة من قبل الطرفين وبعد فترة مد وجزر بينهما، نجح تشلسي في اضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع للاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي الذي سار بالكرة من منتصف الملعب ومرر كرة امامية باتجاه بوليسيك الذي لعبها بحرفنة داخل الشباك (63).

وكان مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد (22 عاماً) يمني النفس في أن يصبح ثاني أصغر لاعب غير أوروبي يسجل في 4 مباريات توالياً في دوري الابطال بعد الارجنتيني ليونيل ميسي (21 عاماً و155 يوماً) في نوفمبر 2008، لكن لم ينجح في مسعاه.

