طرد زفيريف من البطولة

دوليه

ضرب الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً بمضربه كرسي حكم اللقاء ضمن منافسات الزوجي في دورة أكابولكو المكسيكية الدولية أول من أمس، تعبيراً عن غضبه من الخسارة قبل أن يتم طرده من منافسات الفردي بقرار من رابطة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي». وأفادت الرابطة في بيان نشرته على حسابها في تويتر «بسبب سلوكه غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي أول من امس، تم طرد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو». وكان زفيريف تأهل إلى الدور الثاني من منافسات الفردي في المكسيك بعد فوزه على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة الـ 4:54 فجراً بتوقيت أكابولكو، في أكثر توقيت متأخر بتاريخ دورات محترفي التنس، ليضرب موعداً مع مواطنه بيتر غويوفتشيك. وخرج اللاعب ابن الـ 24 عاماً عن طوره فاقداً اعصابه في اللقاء الذي خسره مع زميله البرازيلي مارسيلو ميلو أمام الثنائي البريطاني لويد غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا في الشوط الفاصل «تاي بريك» 2-6 و6-4 و6-10. وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام، زفيريف وهو يضرب ثلاث مرات توالياً كرسي حكم اللقاء ليهم بالجلوس على مقعده، قبل أن ينهض مجدداً ويكيل الشتائم له ويكرر ضربه للكرسي.

