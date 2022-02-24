«يويفا» يفكر في نقل نهائي الأبطال من سان بطرسبرغ

دوليه

بدأ الاتحاد الأوروبي التفكير جدياً بإمكانية نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو المقبل من مدينة سان بطرسبرغ الروسية. جاء ذلك عقب تعرض «يويفا» لانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما جدد في وقت سابق تأكيده على أنه لا يعتزم نقل المباراة من روسيا. وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان سابق أنه يراقب الوضع في روسيا باستمرار وعن كثب، وليس من المخطط تغيير موقع استضافة المباراة. وأثار البيان ردود فعل غاضبة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». هذا وطرحت وسائل إعلام بريطانية تقارير تفيد بامكانية نقل النهائي إلى ملعب ويمبلي.