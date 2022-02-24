دي ليخت يلوم نفسه

دوليه

أبدى الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عدم رضاه عن تعادل فريقه أمام فياريال الإسباني، بنتيجة 1-1، أول من أمس، في لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من اللقاء، فيما تعادل فياريال عن طريق داني باريخو في الدقيقة 66، بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة زميله كابوي، في خطأ من مدافعي البيانكونيري. وقال دي ليخت في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «لقد كانت مباراة ناضجة للغاية ضد فريق يلعب بشكل جيد جدًا، في النهاية من الصعب قبول التعادل». وأضاف «هدف فياريال؟ لم أكن في موقعي لحظة الهدف، وكنت غاضبا جدًا لهذا السبب، تقدمت قليلا وخلقت فجوة بذلك». وتابع «أكون عدوانيا جدًا في المراقبة، لكن هذا الموقف أمر يجب علي تحسينه، في دوري الأبطال كل التفاصيل تصنع الفارق». واختتم «كانت مباراة جيدة ضد فريق قوي، وهذا أمر جيد».