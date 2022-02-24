ختام «تنشيطية اليد» اليوم

تختتم اليوم دورة كرة اليد التنشيطية التي ينظمها اليرموك على صالته بمشاركة 5 فرق باقامة مباراتين تجمعان اليرموك مع كاظمة في الـ 06:00، فيما يلعب اليرموك وكاظمة في الـ 07:30 مساء. ويتصدر الفحيحيل ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط يليه برقان 4 نقاط وكاظمة والعربي نقطتين واليرموك دون رصيد. وسيكون لقاء الفحيحيل وبرقان على المركزين الاول والثاني حيث فوز الفحيحيل يحسم اللقب لمصلحته، وفي حال فوز برقان يتعادل الفريقان بالنقاط وحسب نظام الدورة المواجهة المباشرة تحسم اللقب. فيما يلعب كاظمة واليرموك على الميدالية البرونزية.