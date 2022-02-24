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ختام «تنشيطية اليد» اليوم

زيد خلف
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الخميس 24 فبراير 2022

تختتم اليوم دورة كرة اليد التنشيطية التي ينظمها اليرموك على صالته بمشاركة 5 فرق باقامة مباراتين تجمعان اليرموك مع كاظمة في الـ 06:00، فيما يلعب اليرموك وكاظمة في الـ 07:30 مساء. ‏ويتصدر الفحيحيل ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط يليه برقان 4 نقاط وكاظمة والعربي نقطتين واليرموك دون رصيد. ‏وسيكون لقاء الفحيحيل وبرقان على المركزين الاول والثاني ‏حيث فوز الفحيحيل يحسم اللقب لمصلحته، وفي حال فوز برقان يتعادل الفريقان بالنقاط وحسب نظام الدورة المواجهة المباشرة تحسم اللقب. فيما يلعب كاظمة واليرموك على الميدالية البرونزية.


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