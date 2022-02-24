تأهل سهل جداً للكويت

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ضرب الكويت موعداً مع الفحيحيل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد الذي يقام يوم الأحد المقبل، والذي سيشهد مباراة أخرى تجمع العربي مع السالمية ضمن الدور نفسه.

وبلغ الأبيض المربع الذهبي دون صعوبة تذكر، إذ اكتسح منافسه الشباب برباعية نظيفة في المواجهة التي جرت على ستاد صباح السالم مساء الأول من أمس.

وتناوب على تسجيل أهدف الكويت كل من الكونغولي ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 18 والإسباني جاي ديمبلي (24) والمغربي المهدي برحمة (27) وعلي حسين (82).

وكانت المباراة أشبه بالحصة التدريبية للأبيض وخصوصاً في الشوط الأول، إذ لم يظهر الشباب في أي محاولة جدية لهز الشباك، فيما أهدر الكويت عدة فرص على مدار الشوطين لو استثمرها لاعبوه لخرج الأبيض بانتصار عريض.وفي المباراة التي أقيمت على ستاد نادي الكويت أول من أمس، واصل العربي سلسلة نتائجه الإيجابية وهذه المرة جاءت على حساب الصليبخات بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من الليبي محمد صولة في الدقيقة 10 والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش في الدقيقة 84 وبندر السلامة في الدقيقة 90+2.

وسيكون الأخضر على موعد مواجهة قوية في الدور نصف النهائي ضد السالمية الذي تأهل إلى هذه المرحلة بعد فوزه على النصر 2 – 1، فيما حجز الفحيحيل بطاقته على حساب خيطان بتفوقه عليه بركلات الترجيح 6 – 5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

من جانب آخر، عبر مدرب الكويت التونسي نبيل معلول عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور المقبل.

وذكر: «قلت للاعبين: بإمكانكم أن تجعلوا المباراة سهلة أو صعبة على أنفسكم منذ البداية».

واضاف أن الأبيض واجه صعوبة في انطلاقة الموسم لأن الحلول لم تكن موجودة كثيراً، وتابع أن الفريق يمتلك اليوم الحلول الهجومية الكثيرة ولديه خيارات وافرة ومميزة في خطي الدفاع والوسط، منوهاً بأن الكويت ظهر في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري الممتاز وكأس ولي العهد بصورة مميزة.

وأشار معلول إلى قوة المنافسة في الدوري الممتاز، وقال إن هناك 5 فرق تتصارع على اللقب هي الكويت والعربي والقادسية وكاظمة والسالمية، وإن الحسم لن يكون سهلاً على اي فريق.

