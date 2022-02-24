العربي يطالب بحكام أجانب أمام السالمية

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طالب أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي اتحاد الكرة بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراة الأخضر مع السالمية يوم الأحد المقبل في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، وقال المزيدي في تصريحات إعلامية عقب فوز الصليبخات 3 -0 أول من أمس والتأهل إلى المربع الذهبي إن الاستعانة بحكام أجانب سترفع الحرج عن رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام خصوصاً أن الطرف المنافس هو السالمية.

وافاد المزيدي ان لاعبي العربي عانوا من الإجهاد بعد المباراة المهمة والقوية التي خاضها الفريق أمام القادسية يوم الجمعة الماضي في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدور الممتاز، مضيفا ان المدرب انتي ميشا حرص على اراحة أكثر من لاعب في لقاء الصليبخات.

وتابع أن النتيجة في الشوط الأول لم تكن مطمئنة وهذا ما دعا المدرب لإعادة حساباته والاستعانة ببعض اللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني لحسم النتيجة، منوها بأن ميشا اضطر الى اشراك سلطان العنزي في مركز قلب الدفاع وجمعة عبود في الظهير الأيمن بسبب غياب عبدالله عمار الذي يعاني من وعكة صحية.

