«طائرة كاظمة» أمام الأهلي

محلية

يصطدم كاظمة اليوم بنظيره الأهلي القطري في ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في تونس حتى 27 فبراير الحالي، فيما يلعب أيضا في الدور ذاته دار كليب البحريني مع الكامل والوافي العماني، والترجي التونسي مع مواطنه مستقبل المرسى، والريان القطري مع السيب العماني.

وكان ممثل الكويت الثاني نادي الكويت أخفق في الوصول إلى ربع النهائي بحلوله ثالثاً في المجموعة الثانية خلف الريان والكامل والوافي وهو سيلعب اليوم في أدوار الترضية أمام البشمركة العراقي.

وكان كاظمة حل ثانياً في مجموعته خلف الترجي التونسي وأمام الأولمبي الجزائري وهو يسعى اليوم إلى تقديم أفضل عروضه امام الأهلي الذي يعتبر من الفرق المرشحة للبطولة.

ويعتمد البرتقالي الذي يقوده المدرب البرازيلي فابيانو روبيرو على مجموعة من اللاعبين المحليين مثل مشعل العمر وعبدالرحمن المطوع وعبدالعزيز شاكر إلى جانب المحترف الدومينيكاني سانتوس. وستكون مهمة البرتقالي صعبة جداً أمام الفريق القطري المتمرس والذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين. وبكل الأحوال يعتبر تأهل كاظمة إلى ربع النهائي نتيجة جيدة للفريق الذي يشارك في البطولة بمحترف واحد فقط على عكس أغلب الفرق الساعية الى المنافسة الجدية على لقب البطولة.

