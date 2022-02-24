«عمومية الكرة» تعتمد «النائبين» اليوم

محلية

تنعقد عند الساعة 12:00 ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة بناء على طلب 14 نادياً، والتي ستشهد تعديل بعض مواد النظام الأساس للاتحاد.

وستعتمد الجمعية تعديلاً على المادة 34 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة لاختيار نائبين لرئيس مجلس الإدارة، أحدهما للشؤون المالية والآخر للشؤون الإدارية على أن يختارهما رئيس المجلس في أول اجتماع، فيما سيطرأ تعديل على المادة 4/35 بشأن عمر المرشح لعضوية مجلس الإدارة على ألا يقل عمره عن 25 عاماً بدلاً من 30. كما ستجري الجمعية تعديلاً على لائحة لجنة الاستئناف فيما يتعلق بالتظلم على العقوبات الصادرة من قبلها والتي تصل إلى الإيقاف 10 مباريات أو أكثر (حتى 6 أشهر باستثناء قرارات تعاطي المنشطات)، وتعتبر قراراتها نهائية ولايجوز الطعن عليها أمام هيئة التحكيم الرياضي أو محكمة «كاس» الدولية).

وبعد اعتماد تلك التعديلات سيرسلها الاتحاد الكويتي إلى الاتحاد الدولي «فيفا» لاعتمادها بشكل رسمي قبل ان تعاد للاتحاد المحلي الذي بدوره سيحيلها الى الهيئة العامة للرياضة قبل نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يحدد بعدها موعد انتخابات الاتحاد.

