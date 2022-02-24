المبارك يتفقد المنشآت الرياضية

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تفقد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة والمرافق الشيخ المهندس حمود المبارك عددا من المشاريع التي يقوم القطاع بتنفيذها في الوقت الحالي وتأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الحركة الرياضية بتوفير البنية التحتية المناسبة لإقامة المنافسات. وزار المبارك عددا من المواقع الرياضية منها مجمع صالات عبد العزيز الخطيب بالنادي العربي، وستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات، للاطمئنان على سير العمل في تلك المنشآت ونسب الإنجاز التي تحققت حتى الان، ووجه بسرعة الانتهاء من كل الاعمال حسب الخطة الزمنية التي وضعت، وحث المقاول الرئيس للمشاريع على بذل مزيد من الجهد لزيادة نسب الإنجاز خلال الفترة المقبلة حتي يتنسى للأندية مزاولة الأنشطة داخلها في اقرب وقت ممكن.

