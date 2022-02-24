15 ميدالية للكويت في «غرب آسيا البارالمبية»

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حصد ابطال الكويت 15 ميدالية متنوعة في دورة منطقة غرب آسيا البارالمبية الثالثة المقامة منافساتها حاليا في المنامة عاصمة مملكة البحرين، وذلك بعد هيمنتهم على منافسات ألعاب القوى، وكرة السلة، وكرة الطاولة أمس.

وأحرز المنتخب الوطني لكرة السلة للمعاقين المركز الأول بتغلبه على نظيره البحريني في آخر مواجهاته في البطولة 59-50 نقطة.

وجمع المنتخب 6 ميداليات ذهبية، حيث سجل بطل الكويت وحامل فضية دورة الألعاب البارالمبية 2020 فيصل سرور رقما آسيويا جديدا في قذف القرص، محرزا المركز الأول، فيما تمكن عبد الله العنزي من التغلب على بطل «طوكيو 2020» في سباق 100 متر للكراسي المتحركة، ليتوج بذهيبة السباق، كما أحرز الميدالية الذهبية ياسر المسلم في دفع الجلة، وحمد حجي في قذف القرص، وفي منافسات كرة الطاولة، توج يعقوب الخليفة بذهبية فردي الرجال، وأحرزت ملاك هادي العنزي ذهبية السيدات.وفاز بالميدالية الفضية، فيصل الراجحي بفضية 100 متر (كراسي)، وروان العنزي 100متر (كراسي)، وباسمة نجم (دفع الجلة)، وعهد الرشيدي ( فردي كرة طاولة)، فيما أحرز عبدالله الحرز، وشمايل الملا، وحسين البناي، محمد الرشيدي المركزالثالث والميداليات البرونزية، في منافسات القرص، والجري، وكرة الطاولة فردي جلوس، وكرة الطاولة فردي وقوف توليا.

