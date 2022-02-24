«الطموح» يشارك في «إكسبو دبي 2020»

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يشارك نادي الطموح الرياضي في اكسبو دبي 2020، إذ كان وفد النادي غادر إلى دبي أول من أمس ويضم الوفد 34 فرداً من اللاعبين واللاعبات والمدربين والاداريين برئاسة رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة النادي والمدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي.

وأكدت بورسلي حرص النادي على المشاركة في هذا الملتقى العالمي الذي يشارك فيه اكثر من 190 دولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية بتمثيل الكويت وابراز دورها الريادي في رعاية ابنائها من الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لاسيما وان هذه المشاركة تتزامن مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.

واضافت ان نادي الطموح استعد جيدا لتقديم مشاركة مميزة وابراز الوجه الحضاري الرائد والمشرق لانشطة ورياضة ذوي الاعاقة الكويتية من خلال عدد من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية الفنية والتراثية ذات الطابع الوطني المستوحاة من شعار اكسبو 2020 (تواصل العقول.. وصنع المستقبل)، مشيرة الى ان هذه المشاركة تعد بمثابة الترجمة الفعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي اصدرتها الامم المتحدة فيما يتعلق بالتمكين والدمج الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي لهم، وتوفير الفرص والبيئة المناسبة لتمكينهم كأفراد قادرين على التميز والإبداع من المساهمة في تحقيق نماء وازدهار مجتمعاتهم.

وقدمت بورسلي الشكر للهيئة العامة للرياضة على رعايتها ودعمها وتيسير الامور والاجراءات المتعلقة بالمشاركة كما قدمت الشكر الى وزارة الاعلام وكل مؤسسات الدولة المعنية، واولياء الامور والقائمين على الجناح الكويتي في اكسبو دبي 2020، وأكدت ثقتها في ابناء نادي الطموح في تقديم صورة مشرفة لرياضة ذوي الاعاقة في هذا المحفل العالمي.

