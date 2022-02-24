الأزياء التراثية في «يوم التأسيس»..حفاوة سعودية بأناقة الماضي

الاخيرة

شهدت احتفالات السعودية بيوم التأسيس احتفاء خاصا بالأزياء التراثية القديمة ما دفع المصورين الى التسابق لالتقاط تلك اللحظات، ونقل موقع قناة العربية عن المصور فواز السنيد الذي وثق بعدسته ما شهدته منطقة بوليفارد رياض سيتي.

قوله انه حرص على توثيق الحضور الكثيف من المحتفلين الذين أعادوا أمجاد الماضي عبر أزيائهم التي اختلط من خلالها تاريخ الأمس بأمجاد اليوم، ما أحدث تمازجاً استثنائياً في المنطقة.

وأضاف إن تصوير الأزياء التراثية يحتاج تركيز المصور على أهم مميزات الزي وجوانبه لإظهار أهم مميزات هذه الأزياء ومن أي منطقة. وركز على زي المنطقة الوسطى، لأنه يمثل هوية منطقة الرياض، موضحا أن مشاعر الناس كلها فخر بتاريخ وطنهم وأجدادهم معتزين بهويتهم وتراثهم.



وكان المحتفلون بيوم التأسيس توافدوا على المنطقة التي تعد واحدةً من أكبر وجهات موسم الرياض في وقت مبكر مرتدين أزياءهم الوطنية المعبرة عن مورثهم التقليدي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بألوان الموسيقى التي تعبر عن حب الوطن ومدى الاعتزاز بمنجزاته ومقدراته.

وشهدت المنطقة حضوراً كثيفاً للعباءة النسائية المعروفة بدفة الماهود، والتي كانت أنموذجاً فريداً في لباس المرأة خلال أيام الدولة السعودية الأولى، فضلاً عن العقال المقصب الذي يرتديه الشباب والرجال بجميع ألوانه وخيوطه الذهبية والفضية التي كانت جزءاً أساسيا من اللباس السعودي وموروثه التاريخي.