فوائد صحية للسلوك اللطيف مع الآخرين

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أظهرت الدراسات أن تأثير رفاهية الآخرين على رفاهيتنا يحفز مراكز المكافأة في الدماغ. وقد ثبت أن العمل التطوعي، على سبيل المثال، يقلّل من التوتر، ويحسن من حالة الاكتئاب. ولا يقتصر نشر اللطف على مساعدة الآخرين للشعور بالرضا عن أنفسهم فحسب، بل يمكن أيضاً أن يعزز صحة وسعادة الشخص المانح للطف، وفقاً للأبحاث. وإضافة لذلك، يمكن أن يقلل النشاط ذاته من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، ومساعدتنا على العيش لفترة أطول، إذ يسهم اللطف في إحساسنا بالانتماء للمجتمع، بحسب الخبراء. ووجدت الدراسات أن هذا يُعد عاملاً رئيساً في حياة صحية أطول وله مميزات كثيرة منها:

? انخفاض ضغط الدم.. ثبت أن التبرع للآخرين، أو «الإنفاق الاجتماعي الإيجابي»، يقلّل من ضغط الدم، ويحسن من صحة القلب.

وطلبت إحدى الدراسات من مجموعة من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إنفاق 40 دولاراً على أنفسهم، بينما طُلب من مجموعة أخرى من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إنفاق المبلغ ذاته على الآخرين.

وتبين في نهاية الدراسة، التي استمرت لمدة 6 أسابيع، انخفاض مستوى ضغط الدم لدى المجموعة التي طُلب منها الإنفاق على الآخرين.

ويبدو أن العطاء يخفف من آلامنا، إذ وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين قالوا إنهم سيتبرعون بأموال لمساعدة الأيتام كانوا أقل حساسية للصدمة الكهربائية مقارنة بأولئك الذين رفضوا التبرع.

? تقليل الآلام.. وجدت الدراسة أن مناطق الدماغ التي تتفاعل مع التحفيز المؤلم يبدو أنها تتعطل على الفور من خلال تجربة العطاء.

? السعادة.. وجد الباحثون في المملكة المتحدة أن اللطف يمكن أن يعزز السعادة في أقل من ثلاثة أيام.

وقسّمت الدراسة الأشخاص إلى ثلاث مجموعات، وكان على المجموعة الأولى أن تقوم بعمل لطيف كل يوم؛ والمجموعة الثانية جربت القيام بنشاط جديد، أما المجموعة الثالثة لم تفعل شيئا.