«شبل يام».. إلى رحمة الله

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في خبر حزين، توفي الطفل الكويتي، حسين العجمي، الشهير على مواقع التواصل، والمعروف بـ «شبل يام»، أمس، إثر دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لحادث مروري قبل أيام قليلة أثناء عودته من السعودية نقل على إثره إلى مستشفى العدان.

وأكد أحد أقاربه أن الوفاة كانت ظهر اليوم، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن من الصابرين».

وكان محمد العجمي، ابن خالة المنشد الصغير أكد الثلاثاء أن الشاب كان في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع في 18 فبراير الحالي، وقال إن «حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، وكانت علاماته الحيوية في صعود ونزول».

كما أوضح أنه صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعلاجه في المستشفى التخصصي بالرياض، ولكن القدر قال كلمته قبل نقله للسعودية.

يذكر أن المنشد الصغير ابن 10 أعوام تعرض قبل 5 أيام لحادث سير خطير، وتضاربت حينها الأنباء حول وضعه الصحي.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لوالده يتحدث عن وفاة ابنه دماغيا، فيما انهالت الدعوات له بالشفاء العاجل.

و«شبل يام» هو منشد كويتي اشتهر على مواقع التواصل عبر نشر مقاطع مرئية يغني خلالها شيلات خليجية حققت نسب مشاهدات كبيرة.

«النهار» تتقدم من أسرة الطفل الكويتي ومحبيه بأحر التعازي القلبية سائلة المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.