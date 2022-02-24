ملك ووزير وصحافي

الاخيرة

الملك هو فهد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والوزير هو د. غازي القصيبي - رحمه الله - والصحافي هو الزميل والصديق خالد المالك، شعر الوزير أن البطانة السيئة قامت بالوشاية بين الملك وبينه فقدم استقالته وأرسل قصيدة لصديقه الصحافي عنوانها «قصيدة المتنبي الأخيرة لسيف الدولة» فنشرها الصحافي بحسن نية ولم يعلم أن القصيدة انتشرت كانتشار النار في الهشيم وعلم الناس المقصود منها وتوقع الصحافي كما أخبرني إقالته في أي لحظة...

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ولأن الوفاء والسخاء والمغفرة من أهم صفات الملوك فقد قام الملك فهد بتعيين د. القصيبي بعد استقالته الوزارية سفيرا للمملكة في البلد الذي يحبه وله قرابات وصداقات به وهي البحرين ثم تم نقله لاحقاً للمملكة المتحدة وهناك كان د. القصيبي جيش إعلام لوحده استطاع أن يدحر عامي 90/91 فيالق صدام الإعلامية ومعهم وزراؤه وسفراؤه فحصد الملك فهد ببعد نظره المعتاد وترفعه عن الصغائر جهد تلك الشخصية الفذة وأعاده لاحقا للوزارة ليخدم مُلْكَه ومملكته حتى وافته المنية.. أما خالد المالك فأعفي من رئاسة تحرير جريدة الجزيرة السعودية إلا أنه عُيِّن في منصب أعلى براتب أفضل ثم أعيد لاحقا لنفس الجريدة إضافة إلى مناصب أخرى... الوفاء والمغفرة من الصفات الطيبة التي تساعد على تعمير البلدان، أمّا نكران الجميل والاستماع للوشاة فيدمر البلدان...

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آخر محطة:

من قصيدة د. القصيبي الأبيات التالية التي يخاطب بها الملك «فهد» ويعاتبه: بيني وبينك ألف واشٍ ينعبُ فعلام أُسْهِبُ في الغِناء وأطنب؟! هذي المعارك لستُ أُحَْسِنُ خوضَها ومن ذا يُحارِب والغريمُ الثعلبُ؟! دعوى الودادِ تجول فوق شفاههم أمّا القلوب فجال فيها أشعبُ لا يستوي قلمٌ يُباع ويُشترى ويراعةٌ بدم المحاجر تَكْتُبُ!