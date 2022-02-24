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في ثاني الجلسات الغنائية

«مركز جابر الثقافي».. حمد القطان وعلي عبدالله أمتعا الحاضرين


في ثاني ليالي الجلسات الغنائية من الموسم الجديد لـ «مركز جابر الأحمد الثقافي»، ووسط تنظيم راقٍ واستقبال احترافي للجهات الإعلامية من القائمين على المركز بإشراف مباشر من مساعد مدير العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي، أطلّ كلٌ من الفنانين حمد القطان وعلي عبدالله تمام الساعة الثامنة مساء على جمهورهما الذي طغت عليه الصبغة العائلية والعنصر النسائي بشكل لافت في «المسرح الروماني المكشوف»، وحلقا معهم عالياً في فضاء إبداعهما، حيث قدم كل واحد منهما منفرداً عدداً من أجمل أغانيه الخاصة إلى جانب اختيار أغانٍ تعود لفنانين آخرين، وبهذا أعادوا حميمية الجلسات الغنائية في الهواء الطلق.


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