مؤسسة الإنتاج البرامجي تشارك الكويت بأعيادها بأغنية «يا كويت أحبج»

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تشارك مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويت في أعيادها الوطنية من خلال الأغنية الوطنية الجديدة «يا كويت احبج» التي صاغ كلماتها الشاعر الغنائي عبدالعزيز العبكل ولحنها الفنان عبدالسلام محمد ووزعها الفنان طلال العيدان وشدت بها الفنانة الشابة حنين حامد.

ويقول مطلعها:

يا كويت احبج.. واحب اللي يحبج

وما في بقلبي أحد قبلج احبه.. ياكويت

يانعمة الله.. عسى ربي يحفظج..

خيرج علينا عجزنا انه نحسبه.. يا كويت..

هذا وقد تم تصوير هذا العمل الوطني في استديوهات مؤسسة الانتاج البرامجي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية وأيضا في عدد من مناطق الكويت. ويأتي هذا العمل الجديد جريا على عادتها في مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في اعيادها الوطنية المجيدة.

