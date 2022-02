«Uncharted» حقق انطلاقة قوية في المرحلة الثانية

إضاءات

حقق فيلم Uncharted بداية قوية في أوروبا والشرق الاوسط الأسبوع الماضي، ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في الولايات المتحدة وكندا ستكون قوية أيضاً.

تشير الاحصائيات إلى أن افتتاحية الفيلم تجاوز التوقعات، ومن المحتمل أن يتجه نحو 45 مليون دولار حتى يوم الاثنين القادم. في الواقع، يعتقد المحللون أن هذا الرقم قد يتجاوز 50 مليون دولار، مما يجعله بشكل مريح من أكبر الاطلاقات في عطلة نهاية الأسبوع.

من الجدير ذكره أن كلفة إنتاج الفيلم تبلغ 120 مليون دولار، وبالتالي يحتاج إلى تحقيق نجاح كبير من اجل استعادة كلفة الانتاج. رغم ذلك فالمؤشرات الأولية إيجابية الى حد ما، وربما لا يزال هناك أمل في ان نحصل على جزء ثان مكمل في حال استمر الفيلم في تحقيق نفس النجاح خلال الفترة القادمة من العرض. إنها نتيجة إيجابية بشكل خاص لتوم هولاند، الذي قدم لنا Spider-Man: No Way Home الذي اصبح ثالث أعلى إصدار محلي في التاريخ.

رغم التقييمات المتواضعة التي حصل عليها الفيلم الا انه حقق أداء أفضل بنسبة 21 في المائة من فيلم Shang-Chi و The Legend of the Ten Rings، و 18% أعلى من Black Widow، و12% أكثر من Eternals.

يذكر ان الفيلم قد تعرض لانتقادات واسعة من بعض المواقع والمختصين حيث كان ابرزها التصادم الكبير الذي حدث مع سلسلة افلام Indiana Jones. وقد حصل على تقييم 48% او 5.1/10 من 21 موقعاً مختلفاً على موقع Rottentomatoes، حيث جاء اقل من المتوقع بكثير. شاركنا بعض النقاد ارائهم حول الفيلم الذي على ما يبدو وقع في نفس الفخ الذي تقع فيه معظم الافلام المقتبسة من العاب الفيديو.