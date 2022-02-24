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ماريا مرسيدس وإطلالة عفوية


لا شكّ أن الفنانة المكسيكية ?تاليا?، تتمتع بشعبية عالية في جميع أنحاء العالم، كما انها اشتهرت في الشرق الأوسط بمسلسلات عدة حققت نجاحاً باهراً ومتابعة لافتة، منها ?ماريا مرسيدس، ?روزاليندا? وماريا ابنة الحي.
وفي منشوراتها فاجأت تاليا متابعيها، عبر حسابها الخاصّ على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشرها إطلالاتها الجديدة التي تتميز بالعفوية، فلا مشكلة لديها في الظهور من دون مكياج.
الجدير ذكره أن الفنانة تاليا لا تزال تحرص على جمالها وأناقتها، وقد حازت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين أثنوا على تألقها وتميّزها وجمالها.


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